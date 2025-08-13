Косолапые весом с автомобиль: тайна гигантов с берегов Аляски

Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников

4:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе медведя, которому понадобились бы ботинки… 60-62 размера! И это не шутка — именно таким "обувным" масштабом могли бы похвастаться кадьяки, крупнейшие представители бурых медведей. А если учесть, что в магазинах и 42-й бывает дефицитом, становится ясно: этим гигантам точно придётся заказывать всё индивидуально и сразу в четырёх экземплярах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кадьякский бурый медведь

Кто такие кадьяки

Кадьяк, он же кадьякский бурый или аляскинский бурый медведь, по-научному — такукаак, обитает только на Кадьякском архипелаге у побережья Аляски. Это признанный рекордсмен среди всех подвидов бурого медведя.

Встретить его лицом к лицу — идея не просто опасная для вашей жизни, но и вредная для самого зверя. Медведи тяжело переносят стресс от большого количества людей: они могут бросить богатые кормовые места, потерять вес и слабо перенести спячку.

Габариты впечатляют

Взрослый кадьяк весит в среднем от 300 до 600 килограммов. Всё зависит от времени года, пола и состояния здоровья. Абсолютный рекорд в дикой природе — 751 кг, а в зоопарках вес самцов переваливал за тонну!

Для сравнения: обычные бурые медведи весят примерно 115-360 кг. Разница более чем заметная.

Почему они такие большие

На первый взгляд, кадьяки мало чем отличаются от своих материковых родственников: те же пропорции, строение, образ жизни. Но ответ кроется в так называемом правиле Фостера, которое объясняет явления островного гигантизма и карликовости.

Около 10-12 тысяч лет назад часть популяции бурых медведей перешла на острова по ледяному мосту. Когда лёд растаял, они остались на архипелаге. Обычно крупные животные на островах со временем уменьшаются в размерах, но у медведей всё сложилось иначе:

пищи — в изобилии;

опасных хищников — нет;

климат и рельеф позволяют жить без лишней борьбы.

Рацион, достойный гурмана

Весной кадьяки питаются зеленью и падалью. Летом их стол обогащается жирной океанической рыбой: лосось идёт на нерест, и медведи этим активно пользуются. Осенью приходит время ягод, богатых углеводами.

Кроме того, они охотятся на мелких животных, собирают морепродукты и не отказываются от "находок" в мусорных баках. При таком ассортименте меню не удивительно, что они набирают впечатляющую массу.

Медвежий "город" без конфликтов

На одном участке площадью всего 2,6 км² учёные однажды насчитали 60 медведей одновременно! При этом кадьяки, в отличие от большинства бурых медведей, редко вступают в конфликты между собой. Они выработали сложную систему поз, звуков и демонстраций, позволяющую избегать драк.

Даже в сезон размножения самцы выбирают одну самку и проводят с ней несколько дней или недель, после чего уходят в "отпуск" для набора веса перед зимой.

Жизненный цикл

К концу октября кадьяки ложатся в спячку. У беременных самок в январе-феврале появляются медвежата, но наружу они выходят не раньше апреля, а иногда и июня.

Детёныши живут с матерью до трёх лет. Самцы затем уходят искать собственные территории, самки часто остаются неподалёку. Полная зрелость наступает примерно к пяти годам, а потомство они заводят ближе к девяти.

Благодаря изобилию пищи медведицы могут вырастить 2-6 малышей за один раз — это один из лучших показателей среди бурых медведей.

Сегодняшнее положение

Сейчас популяция кадьяков превышает 3000 особей. Их охраняет закон, и пока им не грозит вымирание. Однако угрозой могут стать болезни и паразиты, которые могут попасть с материка — 10 тысяч лет изоляции сделали этих гигантов уязвимыми к "чужим" инфекциям.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

