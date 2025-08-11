Морской блин с ядовитым жалом: кого лучше не тревожить на мелководье — шаг в сторону может стоить жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Скаты легко узнаются по уплощённому телу и длинному хвосту с ядовитым шипом, служащим оружием самообороны. Несмотря на их грозный арсенал, эти рыбы редко проявляют агрессию к людям и используют жало только при угрозе. Их трагическая известность во многом связана с гибелью Стива Ирвина в 2006 году, когда шип случайно поразил его сердце.

Скат на дне моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скат на дне моря

Родственники акул, но со своим обликом

Скаты относятся к хрящевым рыбам и действительно являются близкими родственниками акул. Однако их форма тела, расположение рта на нижней стороне и особые охотничьи приёмы делают их уникальными. Не все виды имеют жало: мантовые скаты и морские дьяволы безвредны для человека.

Внешние особенности и гигантские размеры

От миниатюрных рифовых видов до гигантов вроде малоглазого ската длиной более трёх метров — разнообразие впечатляет. Рекордсмен среди пресноводных хвостоколов в 2022 году достиг почти 4 метров с хвостом и весил около 300 кг. Окраска может быть как камуфляжной, так и яркой: сине-пятнистые и тигровые скаты выделяются эффектными узорами.

Питание и охота

Рацион скатов состоит из ракообразных и моллюсков. С помощью ампул Лоренцини они улавливают электрические импульсы добычи, зарытой в песок, а потом всасывают её подобно пылесосу. Мощные челюсти легко дробят раковины крабов и устриц.

Среда обитания и миграции

Скаты встречаются в тропических морях, предпочитают мелководье и часто зарываются в песок. Некоторые виды совершают длительные миграции — отдельные малоглазые хвостоколы преодолевают сотни километров вдоль побережья Мозамбика. Пресноводные виды обитают в реках Амазонка и Меконг.

Размножение и русалочьи кошельки

Большинство скатов яйцеживородящие: детёныши развиваются в теле матери и рождаются уже сформированными. В помёте может быть от одного до десяти малышей. У некоторых видов встречается откладывание яиц в прочных капсулах — "русалочьих кошельках".

Опасность для человека

Хотя укус ската может быть крайне болезненным и в редких случаях смертельным, такие инциденты происходят в основном из-за случайного наступания на зарывшееся в песок животное. Чтобы избежать неприятностей, в мелководье рекомендуется идти, шаркая ногами, — скаты почувствуют вибрацию и уплывут.

Угрозы и охрана

Чрезмерный вылов, загрязнение и разрушение среды обитания ставят под угрозу многие виды. Некоторые, как гладкие хвостоколы, находятся на грани исчезновения. Сохранение этих рыб требует охраны их мест обитания и ограничения промысла.

Уточнения

Скаты — надотряд пластиножаберных хрящевых рыб.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
