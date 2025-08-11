Сто лет назад их было полмиллиона, теперь — 27 тысяч: радиоактивность как спасение для животных

Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров

В Южной Африке стартовал необычный и смелый проект по защите носорогов от браконьеров. Учёные из Университета Витватерсранда совместно с представителями атомной энергетики и защитниками природы начали вводить в рога этих животных безопасные радиоактивные изотопы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Последние северные белые носороги

Главная цель — сделать так, чтобы контрабанду можно было легко выявить на таможне. Детекторы радиации в аэропортах и на границах сработают даже при малых дозах, а значит, перевозчиков и торговцев можно будет задерживать ещё до того, как рога попадут на чёрный рынок.

Проект Ризотоп

В четверг первые пять носорогов получили такие инъекции. По словам учёных, этот шаг должен положить начало массовой «вакцинации» оставшейся популяции.

Годом ранее в заповеднике уже провели тестовую фазу: около 20 животных получили аналогичные инъекции.

Проверка на прочность

Тесты показали, что сигнал проходит даже через полностью загруженные 40-футовые морские контейнеры.

Масштабы проблемы

Проблема действительно масштабная. В начале XX века в мире насчитывалось около полумиллиона носорогов, но сейчас их осталось примерно 27 тысяч. В Южной Африке живёт крупнейшая популяция — около 16 тысяч особей, но ежегодно ради рогов убивают около 500 животных.

Призыв к сотрудничеству

Университет призывает владельцев частных парков и государственные природоохранные организации подключаться к проекту, чтобы максимально охватить всех носорогов.

Уточнения

