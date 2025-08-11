Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дандженесс назван одним из самых необычных прибрежных городов Великобритании по версии Time Out
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики
Шашлык: выбираем идеальное мясо для приготовления
Электровелосипед Segway Xyber разгоняется до 20 миль в час за 2,7 секунды
Опасная привычка: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой
Врачи: регулярное употребление апельсинов ускоряет метаболизм и снижает вес
Посол РФ: россияне могут получить электронную визу для поездок в Албанию
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов

Сто лет назад их было полмиллиона, теперь — 27 тысяч: радиоактивность как спасение для животных

Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров
1:43
Зоосфера

В Южной Африке стартовал необычный и смелый проект по защите носорогов от браконьеров. Учёные из Университета Витватерсранда совместно с представителями атомной энергетики и защитниками природы начали вводить в рога этих животных безопасные радиоактивные изотопы.

Последние северные белые носороги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Последние северные белые носороги

Главная цель — сделать так, чтобы контрабанду можно было легко выявить на таможне. Детекторы радиации в аэропортах и на границах сработают даже при малых дозах, а значит, перевозчиков и торговцев можно будет задерживать ещё до того, как рога попадут на чёрный рынок.

Проект Ризотоп

В четверг первые пять носорогов получили такие инъекции. По словам учёных, этот шаг должен положить начало массовой «вакцинации» оставшейся популяции.

Годом ранее в заповеднике уже провели тестовую фазу: около 20 животных получили аналогичные инъекции.

Проверка на прочность

Тесты показали, что сигнал проходит даже через полностью загруженные 40-футовые морские контейнеры.

Масштабы проблемы

Проблема действительно масштабная. В начале XX века в мире насчитывалось около полумиллиона носорогов, но сейчас их осталось примерно 27 тысяч. В Южной Африке живёт крупнейшая популяция — около 16 тысяч особей, но ежегодно ради рогов убивают около 500 животных.

Призыв к сотрудничеству

Университет призывает владельцев частных парков и государственные природоохранные организации подключаться к проекту, чтобы максимально охватить всех носорогов.

Уточнения

Радиоакти́вный распа́д — спонтанное изменение состава (заряда Z, массового числа A) или внутреннего строения нестабильных атомных ядер путём испускания элементарных частиц, гамма-квантов и/или ядерных фрагментов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов
Volkswagen может прекратить выпуск электромобиля ID.5 уже к 2027 году
3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами
Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров
250 тысяч в месяц: российские богачи озвучили финансовый порог комфортной жизни
36 миллиардов солнц: астрономы раскрыли мистический секрет чёрной дыры в глубине космоса
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.