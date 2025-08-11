Молчание гигантов моря: там, где гремели голоса, теперь пустота — первый шаг к катастрофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов
Зоосфера

Синие киты, самые громкие обитатели океанов, неожиданно притихли. Учёные фиксируют резкое снижение их вокализации, что стало тревожным сигналом о состоянии морских экосистем.

Горбатый кит в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горбатый кит в океане

Эксперимент у побережья Калифорнии

Вблизи залива Монтерей исследователи записывали подводные звуки, чтобы понять, как деятельность человека отражается на жизни океана. Период наблюдений совпал с экстремальной жарой, вызвавшей массовое цветение ядовитых водорослей и гибель кормовой базы китов.

Жара, которая изменила океан

Аномальное повышение температуры воды впервые зафиксировали в 2013 году. Спустя три года жаркая волна распространилась на тысячи километров, уничтожив популяции анчоусов и криля — главного корма синих китов. Это привело к крупномасштабному отравлению морских животных.

Тишина, охватившая целые океаны

Записи показали, что молчание наступило не только у берегов Калифорнии, но и в южной части Тихого океана, у побережья Аргентины и в ряде районов Южного океана.

Горбатые киты продолжают петь

Горбатые киты сохранили активность благодаря более разнообразному рациону. А вот финвалы и синие киты, питающиеся только крилем, заметно сократили свои «песни».

Исчезновение криля и его последствия

Ещё недавно криля было так много, что рыболовные сети розовели от его количества. Теперь же киты тратят больше сил на поиски пищи, а их вокализация снижается.

Тревожный сигнал для всего мира

Молчание синих китов — это не просто странность. Их поведение служит индикатором здоровья океана, и нынешняя тишина стала знаком, который нельзя игнорировать.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Алёна Малова
