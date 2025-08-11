Молчание гигантов моря: там, где гремели голоса, теперь пустота — первый шаг к катастрофе

Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов

Синие киты, самые громкие обитатели океанов, неожиданно притихли. Учёные фиксируют резкое снижение их вокализации, что стало тревожным сигналом о состоянии морских экосистем.

Эксперимент у побережья Калифорнии

Вблизи залива Монтерей исследователи записывали подводные звуки, чтобы понять, как деятельность человека отражается на жизни океана. Период наблюдений совпал с экстремальной жарой, вызвавшей массовое цветение ядовитых водорослей и гибель кормовой базы китов.

Жара, которая изменила океан

Аномальное повышение температуры воды впервые зафиксировали в 2013 году. Спустя три года жаркая волна распространилась на тысячи километров, уничтожив популяции анчоусов и криля — главного корма синих китов. Это привело к крупномасштабному отравлению морских животных.

Тишина, охватившая целые океаны

Записи показали, что молчание наступило не только у берегов Калифорнии, но и в южной части Тихого океана, у побережья Аргентины и в ряде районов Южного океана.

Горбатые киты продолжают петь

Горбатые киты сохранили активность благодаря более разнообразному рациону. А вот финвалы и синие киты, питающиеся только крилем, заметно сократили свои «песни».

Исчезновение криля и его последствия

Ещё недавно криля было так много, что рыболовные сети розовели от его количества. Теперь же киты тратят больше сил на поиски пищи, а их вокализация снижается.

Тревожный сигнал для всего мира

Молчание синих китов — это не просто странность. Их поведение служит индикатором здоровья океана, и нынешняя тишина стала знаком, который нельзя игнорировать.

