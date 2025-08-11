Молчание гигантов моря: там, где гремели голоса, теперь пустота — первый шаг к катастрофе

Синие киты, самые громкие обитатели океанов, неожиданно притихли. Учёные фиксируют резкое снижение их вокализации, что стало тревожным сигналом о состоянии морских экосистем.
Вблизи залива Монтерей исследователи записывали подводные звуки, чтобы понять, как деятельность человека отражается на жизни океана. Период наблюдений совпал с экстремальной жарой, вызвавшей массовое цветение ядовитых водорослей и гибель кормовой базы китов.
Аномальное повышение температуры воды впервые зафиксировали в 2013 году. Спустя три года жаркая волна распространилась на тысячи километров, уничтожив популяции анчоусов и криля — главного корма синих китов. Это привело к крупномасштабному отравлению морских животных.
Записи показали, что молчание наступило не только у берегов Калифорнии, но и в южной части Тихого океана, у побережья Аргентины и в ряде районов Южного океана.
Горбатые киты сохранили активность благодаря более разнообразному рациону. А вот финвалы и синие киты, питающиеся только крилем, заметно сократили свои «песни».
Ещё недавно криля было так много, что рыболовные сети розовели от его количества. Теперь же киты тратят больше сил на поиски пищи, а их вокализация снижается.
Молчание синих китов — это не просто странность. Их поведение служит индикатором здоровья океана, и нынешняя тишина стала знаком, который нельзя игнорировать.
Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.