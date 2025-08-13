Ошибка, из-за которой кот начинает носиться по квартире в три утра

Поглаживайте кошку, чтобы переключить её с ночных скачков на отдых

Ночная беготня и внезапные прыжки по квартире — привычное явление для многих владельцев кошек. Такое поведение связано с природными инстинктами: вечерние и ночные часы изначально являются временем охоты для предков домашних питомцев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кошка на кровати

Причины ночной активности

Генетическая предрасположенность к вечерним "охотничьим" играм.

Избыточная энергия, накопленная за день.

Реакция на звуки и запахи в ночное время.

Стресс или изменение привычной обстановки.

Способы снизить активность ночью

1. Тактильный контакт и спокойный голос

Мягкое поглаживание и тихий, ровный голос способны переключить внимание животного и помочь ему успокоиться.

2. Игрушки и лежанка рядом

Размещение любимой игрушки или лежанки около места отдыха создаёт ощущение безопасности и снижает тревожность.

3. Позднее кормление

Перенос вечернего приёма пищи на более позднее время способствует естественному желанию отдохнуть после еды.

4. Тепло для котят

Оставшимся без матери котятам помогает тёплая грелка, обёрнутая в ткань, которая имитирует тепло кошки-мамы.

5. Поддержка пожилых животных

Громкое мяуканье или скребущие движения в ночное время у пожилых кошек могут быть признаком дискомфорта. В таких случаях допустимо применение успокаивающих средств только по рекомендации ветеринара.

Когда обращаться к специалисту

При резком изменении поведения или постоянной ночной активности, сопровождающейся тревожными симптомами, следует обратиться к ветеринару для исключения заболеваний.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



