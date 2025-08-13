Ошибка, из-за которой кот начинает носиться по квартире в три утра

Ночная беготня и внезапные прыжки по квартире — привычное явление для многих владельцев кошек. Такое поведение связано с природными инстинктами: вечерние и ночные часы изначально являются временем охоты для предков домашних питомцев.
Генетическая предрасположенность к вечерним "охотничьим" играм.
Избыточная энергия, накопленная за день.
Реакция на звуки и запахи в ночное время.
Стресс или изменение привычной обстановки.
Мягкое поглаживание и тихий, ровный голос способны переключить внимание животного и помочь ему успокоиться.
Размещение любимой игрушки или лежанки около места отдыха создаёт ощущение безопасности и снижает тревожность.
Перенос вечернего приёма пищи на более позднее время способствует естественному желанию отдохнуть после еды.
Оставшимся без матери котятам помогает тёплая грелка, обёрнутая в ткань, которая имитирует тепло кошки-мамы.
Громкое мяуканье или скребущие движения в ночное время у пожилых кошек могут быть признаком дискомфорта. В таких случаях допустимо применение успокаивающих средств только по рекомендации ветеринара.
При резком изменении поведения или постоянной ночной активности, сопровождающейся тревожными симптомами, следует обратиться к ветеринару для исключения заболеваний.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.