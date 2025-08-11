Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В рейтинг ненадёжных авто вошли Ford Kuga II, Lada XRAY и Citroën C-Elysee
В Меконге пойман пресноводный хвостокол длиной почти 4 метра и весом 300 кг
Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — РБК
Зумеры ездят в командировки всё чаще, но компании тратят на них всё меньше
Хлеб без муки и дрожжей: рецепт из 2 ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Цитрусовые корки как защитный барьер от ос: как это работает
Сладкое, фастфуд и алкоголь вызывают энергетический спад — мнение врачей
Бывший муж Татьяны Булановой захотел в подтанцовку к экс-супруге
Окрасилась в зелёный: опасности для реки Каргалы нет — уверяют власти Алматы

Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса

Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
3:24
Зоосфера

Ежегодный ход сардин вдоль восточного побережья Южной Африки - одно из самых впечатляющих природных явлений на планете. По биомассе он сопоставим с великой миграцией гну, но остаётся менее известным, ведь значительная часть действия разворачивается под водой. Мегакосяки, растянувшиеся на километры, становятся эпицентром кормового безумия, которое длится всего около 20 минут, но в эти мгновения морская жизнь кипит.

Косяк сардин в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Косяк сардин в океане

Маршрут и происхождение косяков

Путешествие начинается в заливе Агульяс, где сардины нерестятся в феврале-марте. Икра и личинки дрейфуют к западному побережью, богатому планктоном, и за два года молодь достигает зрелости. Взрослые особи уходят в обратный путь: сначала вдоль южного побережья на восток, а затем вверх по тёплому течению к Дурбану.
Причины столь масштабной миграции до конца не ясны — для многих сардин она заканчивается гибелью в субтропических водах.

Масштабы и плотность косяков

В удачные годы длина мегакосяков превышает 7 км, ширина — 1,5 км, а глубина — 30 м. Подобная концентрация рыбы привлекает десятки тысяч морских хищников, создавая уникальное кормовое событие.

Хищники и охотничьи тактики

Первые сигналы начала охоты подают капские олуши, парящие над водой. Настоящий хаос начинается с появлением дельфинов-белобочек, которые загоняют рыбу к поверхности, формируя плотные "болы".
Сотни медноперых акул и морских котиков присоединяются к охоте, а сверху с высоты до 20 м пикируют олуши. Иногда финальным аккордом становится прорыв полосатика Брайда, заглатывающего тысячи рыб за один раз.

Хрупкое будущее участников миграции

Сардины, избежавшие атаки, редко возвращаются обратно: тёплые течения запирают их в непригодных для выживания водах. Для экосистемы ход сардин — ключевое событие, обеспечивающее пищей множество видов.

Лучшие места для наблюдения

  • Кофейный залив: лодки отправляются с устья реки Мдумби.
  • Гкеберха (Порт-Элизабет): стартовый пункт нереста.
  • Порт-Сент-Джонс: эпицентр активности в конце июня — начале июля.
  • Мботи: северная точка миграции, июнь-июль.
  • Восточный Лондон: лучшее время наблюдения — начало июня.

Значение хода сардин для океанской экосистемы

Ход сардин — это не просто зрелище для туристов и дайверов, а важнейшее звено в поддержании баланса морской жизни. Массовая миграция обеспечивает пищей десятки видов хищников, от дельфинов и акул до морских птиц и китов, а также стимулирует воспроизводство многих популяций. Потеря или значительное сокращение этого явления нарушило бы всю пищевую цепь региона. Именно поэтому учёные подчёркивают необходимость изучения и защиты этого уникального природного процесса, ведь от него зависят не только отдельные виды, но и устойчивость всей прибрежной экосистемы Южной Африки.

Уточнения

Сардина - промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда, сардинопс и сардинелла.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
В рейтинг ненадёжных авто вошли Ford Kuga II, Lada XRAY и Citroën C-Elysee
В Меконге пойман пресноводный хвостокол длиной почти 4 метра и весом 300 кг
Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — РБК
Зумеры ездят в командировки всё чаще, но компании тратят на них всё меньше
Хлеб без муки и дрожжей: рецепт из 2 ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Цитрусовые корки как защитный барьер от ос: как это работает
Сладкое, фастфуд и алкоголь вызывают энергетический спад — мнение врачей
Бывший муж Татьяны Булановой захотел в подтанцовку к экс-супруге
Окрасилась в зелёный: опасности для реки Каргалы нет — уверяют власти Алматы
Экспресс-рецепты домашних патчей для глаз — от увлажнения до снятия отеков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.