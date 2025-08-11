Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса

Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ежегодный ход сардин вдоль восточного побережья Южной Африки - одно из самых впечатляющих природных явлений на планете. По биомассе он сопоставим с великой миграцией гну, но остаётся менее известным, ведь значительная часть действия разворачивается под водой. Мегакосяки, растянувшиеся на километры, становятся эпицентром кормового безумия, которое длится всего около 20 минут, но в эти мгновения морская жизнь кипит.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Косяк сардин в океане

Маршрут и происхождение косяков

Путешествие начинается в заливе Агульяс, где сардины нерестятся в феврале-марте. Икра и личинки дрейфуют к западному побережью, богатому планктоном, и за два года молодь достигает зрелости. Взрослые особи уходят в обратный путь: сначала вдоль южного побережья на восток, а затем вверх по тёплому течению к Дурбану.

Причины столь масштабной миграции до конца не ясны — для многих сардин она заканчивается гибелью в субтропических водах.

Масштабы и плотность косяков

В удачные годы длина мегакосяков превышает 7 км, ширина — 1,5 км, а глубина — 30 м. Подобная концентрация рыбы привлекает десятки тысяч морских хищников, создавая уникальное кормовое событие.

Хищники и охотничьи тактики

Первые сигналы начала охоты подают капские олуши, парящие над водой. Настоящий хаос начинается с появлением дельфинов-белобочек, которые загоняют рыбу к поверхности, формируя плотные "болы".

Сотни медноперых акул и морских котиков присоединяются к охоте, а сверху с высоты до 20 м пикируют олуши. Иногда финальным аккордом становится прорыв полосатика Брайда, заглатывающего тысячи рыб за один раз.

Хрупкое будущее участников миграции

Сардины, избежавшие атаки, редко возвращаются обратно: тёплые течения запирают их в непригодных для выживания водах. Для экосистемы ход сардин — ключевое событие, обеспечивающее пищей множество видов.

Лучшие места для наблюдения

Кофейный залив: лодки отправляются с устья реки Мдумби.

лодки отправляются с устья реки Мдумби. Гкеберха (Порт-Элизабет): стартовый пункт нереста.

стартовый пункт нереста. Порт-Сент-Джонс: эпицентр активности в конце июня — начале июля.

эпицентр активности в конце июня — начале июля. Мботи: северная точка миграции, июнь-июль.

северная точка миграции, июнь-июль. Восточный Лондон: лучшее время наблюдения — начало июня.

Значение хода сардин для океанской экосистемы

Ход сардин — это не просто зрелище для туристов и дайверов, а важнейшее звено в поддержании баланса морской жизни. Массовая миграция обеспечивает пищей десятки видов хищников, от дельфинов и акул до морских птиц и китов, а также стимулирует воспроизводство многих популяций. Потеря или значительное сокращение этого явления нарушило бы всю пищевую цепь региона. Именно поэтому учёные подчёркивают необходимость изучения и защиты этого уникального природного процесса, ведь от него зависят не только отдельные виды, но и устойчивость всей прибрежной экосистемы Южной Африки.

Уточнения

Сардина - промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда, сардинопс и сардинелла.

