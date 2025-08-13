Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения

Уход за шерстью питомца: ключевые приёмы для здорового блеска

Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
2:11
Зоосфера

Роскошный вид шерсти зависит не столько от косметических средств, сколько от правильной техники ухода. Последовательное выполнение ряда процедур помогает сохранить структуру волоса, поддерживать естественный блеск и предотвращать повреждения.

Собака в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в жару

Правильное расчесывание

Неправильная техника вычесывания способна повредить кутикулу волоса сильнее, чем ультрафиолетовое излучение. Расчесывать шерсть следует по направлению роста волоса, начиная с кончиков и постепенно продвигаясь к корням.

Мытьё и подготовка

  • Частота купаний должна определяться типом кожи питомца, а не длиной шерсти.

  • Перед купанием полезно выполнить двухминутный массаж кожи для стимуляции кровообращения и сальных желез, что усиливает блеск.

  • Температура воды должна находиться в диапазоне 35-37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой.

Применение кондиционера

Наносить кондиционер рекомендуется только на нижнюю треть волоса, чтобы избежать утяжеления и слипания шерсти.

Сушка

Использование фена с холодным обдувом помогает сохранить эластичность волоса и предотвратить деформацию кутикулы.

Питательные добавки

Эффект омега-3 на блеск проявляется только при соблюдении правильного соотношения с омега-6 — 1:5.

Инструменты для груминга

  • Расчески необходимо регулярно очищать от подшерстка, иначе эффективность процедуры снижается до 70 %.

  • Груминг-стол с антискользящим покрытием снижает стресс животного и уменьшает статическое электричество.

Дополнительные рекомендации

  • Избегать воздействия прямого солнечного света на шерсть сразу после мытья, чтобы предотвратить выцветание пигмента.

  • Кокосовое масло лучше использовать локально для кончиков волос, так как оно проникает на глубину до 200 мкм и не оказывает значимого эффекта у корней.

  • Генетические факторы определяют около 60 % потенциала блеска шерсти, поэтому даже идеальный уход не всегда способен изменить природные особенности.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему
С 1 сентября в России изменится порядок расчета среднего заработка — Нилов
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Трамп отказался обсуждать требования ЕС по Украине на переговорах с Путиным
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.