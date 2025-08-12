Приём, который ломает кошачью осторожность и помогает быстро наладить контакт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас
1:32
Зоосфера

Кошки — независимые животные, которые предпочитают общаться по собственному желанию. Они редко реагируют на зов так, как это делают собаки, и тем более не стремятся к контакту с незнакомыми людьми. Осторожность в общении с посторонними обусловлена инстинктами и чувством самосохранения.

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Тем не менее существует жест, который значительно повышает вероятность того, что даже настороженная кошка проявит интерес и подойдет ближе.

Принцип "кошачего приветствия"

В естественном поведении кошек при встрече друг с другом используется ритуал обнюхивания. Животные соприкасаются носами, чтобы собрать информацию о партнёре по общению. С человеком этот ритуал можно адаптировать: вместо носа предлагается палец.

Как выполнить жест

  1. Присесть или опуститься на уровень кошки, чтобы выглядеть менее угрожающе.

  2. Протянуть руку ладонью вниз с вытянутым указательным пальцем в сторону животного.

  3. Сохранять неподвижность и дождаться, пока кошка сама подойдёт и обнюхает предложенный палец.

Что важно учитывать

  • Не следует хватать кошку или тискать её сразу после того, как она подошла.

  • Контакт должен происходить по инициативе животного.

  • Если кошка после обнюхивания трётся об руку, это знак принятия и готовности к дальнейшему взаимодействию.

  • При первом контакте прикосновения лучше ограничить короткими и мягкими, чтобы не вызвать у животного недоверие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
