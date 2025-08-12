Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пушистая загадка: что не позволяет кошкам спокойно дать потрогать их лапы

Владельцам советуют не хватать кошку за лапы, чтобы не вызывать стресс
Зоосфера

Кошачьи лапы с мягкими подушечками часто вызывают умиление и желание прикоснуться к ним. Однако большинство питомцев не испытывает восторга от таких действий и старается убрать конечности из рук человека. Причины этого поведения связаны с физиологией, инстинктами и прошлым опытом животного.

Повышенная чувствительность

На лапах и подушечках сосредоточено большое количество нервных окончаний. При сжимании или грубом прикосновении возникает дискомфорт. Лапы участвуют в восприятии информации из окружающей среды, поэтому попадание грязи, воды или неожиданные прикосновения воспринимаются как раздражитель, от которого животное стремится избавиться.

Инстинкт защиты

Когти — важное средство обороны. Если лапа зафиксирована, кошка теряет возможность быстро защититься. Такое положение воспринимается как уязвимое, вызывая желание вырваться.

Отсутствие настроения

Животное может быть усталым, отдыхать или заниматься своими делами. В этот момент нежелательные прикосновения, особенно к лапам, вызывают раздражение и попытки прекратить контакт.

Негативный опыт

В прошлом кошке могли причинить боль при подстригании когтей или другой манипуляции. Негативные воспоминания сохраняются надолго, и животное предпочитает избегать подобных ситуаций в будущем.

Исключения

Иногда кошки позволяют трогать лапы, если находятся в хорошем расположении духа или полностью доверяют человеку. Однако даже в таких случаях прикосновения к подушечкам лучше делать мягкими и непродолжительными, отдавая предпочтение поглаживаниям в других зонах, например, за ушами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
