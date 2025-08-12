Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скраб, массаж и тренировки: комплексный уход для упругих ягодиц
Крупнейший самородок платины в мире найден и утрачен на Урале в 1843 году
Роза Сябитова поведала о своём тесном сотрудничестве с Майклом Джексоном
Низкооктановое топливо может повредить двигатель автомобиля
Гид в Рио призвал туристов отказаться от экскурсий по фавелам
Кола удалит налёт и разводы на стеклянных дверцах душа
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни

Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов

Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
2:36
Зоосфера

Мейн-кун — одна из самых узнаваемых и популярных пород кошек. Эти животные отличаются внушительными размерами, густой шерстью, кисточками на ушах и выразительным взглядом. Они хорошо адаптируются к холодному климату, обладают дружелюбным характером и легко находят общий язык с детьми и другими животными. При этом у породы есть особенности, которые могут осложнить содержание в домашних условиях.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

1. Крупные размеры

Взрослый мейн-кун весит в среднем 7-10 кг, иногда больше. Такое животное требует больше пространства, прочной мебели и внимательного отношения к физическим нагрузкам. Котёнок быстро вырастает в крупного питомца, что может стать неожиданностью для владельца.

2. Генетические заболевания

Порода подвержена ряду наследственных болезней, среди которых встречаются гипертрофическая кардиомиопатия, спинально-мышечная атрофия, поликистоз почек и остеоартрит. Для выявления предрасположенности применяются специальные тесты, а при диагностированных заболеваниях необходима регулярная ветеринарная поддержка.

3. Высокая потребность во внимании

Мейн-куны плохо переносят длительное одиночество. Им требуется регулярное общение и игровые занятия. При недостатке внимания возможно развитие нежелательного поведения и снижение активности.

4. Уход за шерстью

Длинная и густая шерсть требует регулярного вычёсывания не реже 1-2 раз в неделю и периодического мытья. При отсутствии ухода образуются колтуны, доставляющие дискомфорт и требующие болезненного удаления.

5. Разговорчивость

Порода отличается активным "голосовым" поведением. Мейн-куны часто подают звуки в течение дня, что может быть проблемой для тех, кто предпочитает тишину.

6. Чувствительность к переменам

Резкие звуки, активные перестановки мебели и шумные мероприятия вызывают стресс у многих представителей породы. Спокойная обстановка и стабильность помогают сохранить эмоциональное равновесие животного.

7. Потребность в пространстве

Мейн-куны нуждаются в большом количестве свободного места для движения и игр. В условиях тесных квартир питомцы могут испытывать дискомфорт и проявлять деструктивное поведение.

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Поставки российской нефти в Индию стабильны, несмотря на пошлины США
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Растворите морскую соль в тёплой воде, чтобы снять отёчность и восстановить силы
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.