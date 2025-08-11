Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование показало рост когнитивных способностей у пожилых после восьми недель хатха-йоги
Топ-5 советов для предотвращения гниения помидоров
Важно пить холодную воду и добавлять белок в рацион для ускорения обмена веществ
Ошибки в уходе, которые портят махровые полотенца
Цена золота преодолела отметку 3534 доллара: как это отразится на экономике
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре

Крылатые убийцы: миниатюрные существа, которые опаснее львов и акул

Оленьи мухи могут быть переносчиками туляремии без лечения антибиотиками
3:43
Зоосфера

Когда речь заходит о смертоносных животных, на ум приходят акулы, змеи или львы. Но в числе самых опасных существ планеты есть и такие, кого легко не заметить — небольшие, но коварные мухи. Они не убивают напрямую, а становятся переносчиками болезней и паразитов, которые ежегодно уносят миллионы жизней.

Оленья муха крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оленья муха крупным планом

Муха цеце: переносчик сонной болезни

  • Муха цеце обитает в Африке и известна тем, что передаёт трипаносом — паразита, вызывающего сонную болезнь. Инфекция сопровождается лихорадкой, судорогами, головной болью, нарушением координации и сна. Без лечения заболевание может привести к смерти. Передача происходит во время укуса: насекомое впрыскивает возбудителя вместе со слюной прямо в кровь жертвы.

Комар: рекордсмен по смертности

  • Комары — самые смертоносные животные в мире. По оценкам ВОЗ, ежегодно от болезней, переносимых ими, погибает до миллиона человек. Главная угроза — малярия, но опасны и другие инфекции: лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика. Все они распространяются через укусы самок, которым кровь нужна для созревания яиц.

Москиты: источник лейшманиоза

  • Москиты, или песчаные мухи, переносят паразитов Leishmania. Висцеральный лейшманиоз поражает внутренние органы, приводит к истощению и в тяжёлых случаях заканчивается смертью. Без лечения болезнь быстро прогрессирует, особенно в регионах с ограниченным доступом к медпомощи.

Оводы: болезненные внедрения

  • Оводы не несут смертельно опасных инфекций, но их личинки внедряются под кожу животных и человека, вызывая миаз. Это болезненное состояние может осложниться, если паразиты попадут в глаза или мозг, нанося серьёзный вред. Особенно страдают от оводов сельскохозяйственные животные — лошади, кролики, крупный рогатый скот.

Чёрные мухи: слепота от укуса

  • Чёрные мухи рода Simuliidae - переносчики паразита Onchocerca volvulus, вызывающего речную слепоту. Болезнь получила своё название потому, что насекомые размножаются в быстрых реках, где люди часто контактируют с водой. Инфекция поражает кожу и глаза, вызывая сильный зуд, сыпь и, в запущенных случаях, необратимую потерю зрения.

Оленьи мухи: редкая, но опасная инфекция

  • Оленьи мухи встречаются в лесистых регионах и иногда переносят туляремию — бактериальную инфекцию, известную как "кроличья лихорадка". Без своевременной антибиотикотерапии она может привести к летальному исходу. Заражение сопровождается высокой температурой, воспалением лимфоузлов и общей интоксикацией.

Микроскопические хищники с глобальным влиянием

Мухи — наглядное доказательство того, что смертельная опасность не всегда имеет грозный вид. Их жужжание может показаться безобидным, но за ним скрываются цепочки заражений, приводящие к трагедиям в самых разных уголках планеты. От африканских рек до тропических лесов, от ферм до городских окраин — эти насекомые способны нарушать экосистемы, ослаблять экономики и влиять на здоровье миллионов людей. В борьбе с ними нет простых решений: она требует научных исследований, скоординированных санитарных мер и бдительности каждого, кто живёт или путешествует в зонах риска.

Уточнения

Оле́нья кровосо́ска - известный вид семейства кровососки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
BMW X5 M, Land Cruiser 200 и G63 AMG тратят до 30 литров на 100 км
В Нюнесхамне коттедж у моря можно снять за 10,7 тыс. рублей в сутки — The Guardian
Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре
Летняя фруктовая шарлотка: простой рецепт малиново-персикового наслаждения
Актёр Брэдли Купер признался, что обожает песни из русских мульфильмов
Карликовая землеройка ест каждые 15–30 минут для выживания
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
