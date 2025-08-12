Собака тянет поводок? Кинологи советуют метод, который работает без наказаний

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Зоосфера

Проблема, когда питомец буквально тащит хозяина на прогулке, знакома многим владельцам собак. Современные кинологи рекомендуют заменять резкие и болезненные рывки физиологичными методами, основанными на понимании поведения животного. Один из самых простых и гуманных способов — техника остановки.

ягдтерьер
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягдтерьер

Почему стоит отказаться от рывков

Исследования показывают, что методы, основанные на отрицательном подкреплении, повышают уровень стресса и могут ослаблять доверие между собакой и владельцем. Мягкие подходы позволяют закреплять желаемое поведение без вреда для психики животного.

Суть техники остановки

  • При любом натяжении поводка движение немедленно прекращается.

  • Остановка должна быть полной: движение вперёд невозможно до тех пор, пока поводок не ослабнет.

  • Как только собака ослабляет натяжение или обращает внимание на владельца, прогулка возобновляется.

Таким образом, питомец быстро усваивает, что именно расслабленный поводок открывает доступ к дальнейшему движению и исследованию окружения.

Важные условия

  • Последовательность — ключевой фактор. Каждое натяжение поводка должно вызывать остановку, без исключений.

  • Нельзя позволять тянуть иногда, иначе собака будет запутана и обучение затянется.

  • Первые тренировки лучше проводить в спокойном месте с минимальным количеством отвлекающих факторов.

Как ускорить обучение

  • Для энергичных или сильных собак полезно использовать шлейку с передним креплением карабина: при натяжении поводка конструкция мягко разворачивает питомца к владельцу.

  • Поощрение лакомствами или голосом в моменты, когда собака идёт рядом с расслабленным поводком, помогает закрепить результат.

  • Можно заранее замечать момент перед натяжением и менять направление движения или отвлекать собаку, предотвращая рывок.

Терпение и регулярность

Собаки, которые годами гуляли с натянутым поводком, не изменят привычку за один день. В начале придётся часто останавливаться, но со временем интервалы между остановками будут расти, а прогулка станет спокойнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
