Лишний вес убивает кошек медленно: признаки, которые легко пропустить

В условиях городской квартиры кошки часто ведут малоподвижный образ жизни. Если к этому добавить неправильное питание, лишний вес становится лишь вопросом времени. Но важно различать крепкую и здоровую кошку от той, которая уже не может без труда вылизаться, запрыгнуть на диван или подняться с пола.
Неправильный рацион - переизбыток калорий, кормление "со стола", частые перекусы.
Недостаток активности - особенно у питомцев, живущих в небольших помещениях.
Гормональные изменения - у кастрированных и стерилизованных животных риск выше.
Болезни и наследственность - в редких случаях лишний вес связан с патологиями или генетическими особенностями.
Избыточная масса тела приводит к серьёзным проблемам со здоровьем:
диабет;
мочекаменная болезнь;
сердечная, лёгочная и почечная недостаточность;
заболевания суставов и позвоночника.
Кроме того, такие питомцы теряют интерес к играм и активности, ведь им банально тяжело двигаться.
Ожирение у кошек — это не только эстетическая, но и медицинская проблема. Забота о правильном питании и достаточной физической нагрузке — ключ к долгой и здоровой жизни вашего питомца.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.