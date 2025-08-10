Лишний вес убивает кошек медленно: признаки, которые легко пропустить

Ожирение у кошек приводит к диабету и болезням сердца — данные ветеринаров

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В условиях городской квартиры кошки часто ведут малоподвижный образ жизни. Если к этому добавить неправильное питание, лишний вес становится лишь вопросом времени. Но важно различать крепкую и здоровую кошку от той, которая уже не может без труда вылизаться, запрыгнуть на диван или подняться с пола.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыжий кот

Основные причины набора лишнего веса

Неправильный рацион - переизбыток калорий, кормление "со стола", частые перекусы.

Недостаток активности - особенно у питомцев, живущих в небольших помещениях.

Гормональные изменения - у кастрированных и стерилизованных животных риск выше.

Болезни и наследственность - в редких случаях лишний вес связан с патологиями или генетическими особенностями.

Чем опасно ожирение для кошки

Избыточная масса тела приводит к серьёзным проблемам со здоровьем:

диабет;

мочекаменная болезнь;

сердечная, лёгочная и почечная недостаточность;

заболевания суставов и позвоночника.

Кроме того, такие питомцы теряют интерес к играм и активности, ведь им банально тяжело двигаться.

Вывод

Ожирение у кошек — это не только эстетическая, но и медицинская проблема. Забота о правильном питании и достаточной физической нагрузке — ключ к долгой и здоровой жизни вашего питомца.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

