Лишний вес убивает кошек медленно: признаки, которые легко пропустить

1:24
Зоосфера

В условиях городской квартиры кошки часто ведут малоподвижный образ жизни. Если к этому добавить неправильное питание, лишний вес становится лишь вопросом времени. Но важно различать крепкую и здоровую кошку от той, которая уже не может без труда вылизаться, запрыгнуть на диван или подняться с пола.

Рыжий кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыжий кот

Основные причины набора лишнего веса

  • Неправильный рацион - переизбыток калорий, кормление "со стола", частые перекусы.

  • Недостаток активности - особенно у питомцев, живущих в небольших помещениях.

  • Гормональные изменения - у кастрированных и стерилизованных животных риск выше.

  • Болезни и наследственность - в редких случаях лишний вес связан с патологиями или генетическими особенностями.

Чем опасно ожирение для кошки

Избыточная масса тела приводит к серьёзным проблемам со здоровьем:

  • диабет;

  • мочекаменная болезнь;

  • сердечная, лёгочная и почечная недостаточность;

  • заболевания суставов и позвоночника.

Кроме того, такие питомцы теряют интерес к играм и активности, ведь им банально тяжело двигаться.

Вывод

Ожирение у кошек — это не только эстетическая, но и медицинская проблема. Забота о правильном питании и достаточной физической нагрузке — ключ к долгой и здоровой жизни вашего питомца.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
