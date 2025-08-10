Ласковые, но не навязчивые: собаки, которые подойдут даже любителям кошек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошки и собаки настолько различны, что их часто противопоставляют. Но существуют породы собак, которые удивительным образом сочетают в себе качества обоих видов — верность и преданность пса с нежностью и независимостью кошки.

Афганская борзая — аристократ с независимым нравом

Элегантные афганские борзые нередко ведут себя, как настоящие кошки. Они с лёгкостью перепрыгивают заборы и другие преграды, поэтому хозяину важно заранее позаботиться о безопасности двора.
Ещё одна "кошачья" черта — нелюбовь к дрессировке. Афганцы слишком независимы, чтобы подчиняться безоговорочно.

Папильон — умный и уверенный в себе компаньон

Дружелюбные папильоны прекрасно ладят с детьми и взрослыми, любят прогулки и активные игры. Однако, чтобы они росли социализированными, им необходима системная дрессировка. Эти собаки умны, как кошки, и при этом обладают здоровой долей самостоятельности.

Басенджи — независимый, но преданный

Басенджи — активные и энергичные собаки с честолюбивым характером. Они ценят свободу, но остаются преданными хозяевам. К незнакомцам относятся настороженно, предпочитая держаться на расстоянии.

Итальянская борзая (левретка) — любопытный наблюдатель

Как и кошки, левретки стремятся всё контролировать и обожают исследовать гостей — будь то люди или животные. Эти миниатюрные борзые всегда хотят знать, что происходит вокруг.

Уточнения

Басе́нджи (басенжи), или африканская нелающая собака (а также конголезская кустарниковая собака, лесная собака из Конго, конго-терьер, ньям-ньям-терьер, собака занде, "существо из зарослей"), — одна из древнейших пород собак.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
