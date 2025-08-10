Ласковые, но не навязчивые: собаки, которые подойдут даже любителям кошек

Папильон и левретка вошли в список собак с кошачьими чертами поведения

Кошки и собаки настолько различны, что их часто противопоставляют. Но существуют породы собак, которые удивительным образом сочетают в себе качества обоих видов — верность и преданность пса с нежностью и независимостью кошки.

Афганская борзая — аристократ с независимым нравом

Элегантные афганские борзые нередко ведут себя, как настоящие кошки. Они с лёгкостью перепрыгивают заборы и другие преграды, поэтому хозяину важно заранее позаботиться о безопасности двора.

Ещё одна "кошачья" черта — нелюбовь к дрессировке. Афганцы слишком независимы, чтобы подчиняться безоговорочно.

Папильон — умный и уверенный в себе компаньон

Дружелюбные папильоны прекрасно ладят с детьми и взрослыми, любят прогулки и активные игры. Однако, чтобы они росли социализированными, им необходима системная дрессировка. Эти собаки умны, как кошки, и при этом обладают здоровой долей самостоятельности.

Басенджи — независимый, но преданный

Басенджи — активные и энергичные собаки с честолюбивым характером. Они ценят свободу, но остаются преданными хозяевам. К незнакомцам относятся настороженно, предпочитая держаться на расстоянии.

Итальянская борзая (левретка) — любопытный наблюдатель

Как и кошки, левретки стремятся всё контролировать и обожают исследовать гостей — будь то люди или животные. Эти миниатюрные борзые всегда хотят знать, что происходит вокруг.

