Ласковые, но не навязчивые: собаки, которые подойдут даже любителям кошек

Кошки и собаки настолько различны, что их часто противопоставляют. Но существуют породы собак, которые удивительным образом сочетают в себе качества обоих видов — верность и преданность пса с нежностью и независимостью кошки.
Элегантные афганские борзые нередко ведут себя, как настоящие кошки. Они с лёгкостью перепрыгивают заборы и другие преграды, поэтому хозяину важно заранее позаботиться о безопасности двора.
Ещё одна "кошачья" черта — нелюбовь к дрессировке. Афганцы слишком независимы, чтобы подчиняться безоговорочно.
Дружелюбные папильоны прекрасно ладят с детьми и взрослыми, любят прогулки и активные игры. Однако, чтобы они росли социализированными, им необходима системная дрессировка. Эти собаки умны, как кошки, и при этом обладают здоровой долей самостоятельности.
Басенджи — активные и энергичные собаки с честолюбивым характером. Они ценят свободу, но остаются преданными хозяевам. К незнакомцам относятся настороженно, предпочитая держаться на расстоянии.
Как и кошки, левретки стремятся всё контролировать и обожают исследовать гостей — будь то люди или животные. Эти миниатюрные борзые всегда хотят знать, что происходит вокруг.
Басе́нджи (басенжи), или африканская нелающая собака (а также конголезская кустарниковая собака, лесная собака из Конго, конго-терьер, ньям-ньям-терьер, собака занде, "существо из зарослей"), — одна из древнейших пород собак.
