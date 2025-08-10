Эти породы кошек обидчивее некоторых людей — и мстят с размахом

Мир кошек полон удивительного разнообразия — от спокойных и ласковых до независимых и даже своенравных питомцев. Но есть породы, чьи характеры могут стать настоящим вызовом для владельца.
Эта порода имеет дикие корни и не терпит посторонних. Чаузи признаёт только одного хозяина, а к остальным может относиться агрессивно. Обидчика она запомнит и, при случае, испортит его вещи.
Гибрид домашнего кота и африканского сервала поражает внешностью, но требует особого подхода. Саванны склонны громко выражать недовольство, шипеть и ревновать. Из-за непредсказуемости их не рекомендуют оставлять с детьми или другими питомцами.
Очаровательные "сибиряки" обладают ярко выраженными охотничьими инстинктами, направленными как на грызунов, так и на других животных или даже людей. Они не любят шум, вибрацию и яркий свет — и открыто демонстрируют своё раздражение.
Сиамы не выносят игнорирования и могут отреагировать на него громким мяуканьем или даже укусом. При этом они обожают внимание хозяина, но настороженно относятся к незнакомцам.
Сиамская кошка - одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.
