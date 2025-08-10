Эти породы кошек обидчивее некоторых людей — и мстят с размахом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фелинологи: чаузи, саванна, сибирская и сиамская — кошки с непростым темпераментом
Зоосфера

Мир кошек полон удивительного разнообразия — от спокойных и ласковых до независимых и даже своенравных питомцев. Но есть породы, чьи характеры могут стать настоящим вызовом для владельца.

Сиамская порода
Фото: commons.wikimedia.org by Dielquo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамская порода

Чаузи — дикость в доме

Эта порода имеет дикие корни и не терпит посторонних. Чаузи признаёт только одного хозяина, а к остальным может относиться агрессивно. Обидчика она запомнит и, при случае, испортит его вещи.

Саванна — роскошная, но ревнивая

Гибрид домашнего кота и африканского сервала поражает внешностью, но требует особого подхода. Саванны склонны громко выражать недовольство, шипеть и ревновать. Из-за непредсказуемости их не рекомендуют оставлять с детьми или другими питомцами.

Сибирская кошка — охотник по натуре

Очаровательные "сибиряки" обладают ярко выраженными охотничьими инстинктами, направленными как на грызунов, так и на других животных или даже людей. Они не любят шум, вибрацию и яркий свет — и открыто демонстрируют своё раздражение.

Сиамская кошка — требовательная и обидчивая

Сиамы не выносят игнорирования и могут отреагировать на него громким мяуканьем или даже укусом. При этом они обожают внимание хозяина, но настороженно относятся к незнакомцам.

Уточнения

Сиамская кошка - одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
