Что произойдёт с кошкой, если заменить её корм на собачий — последствия шокируют

Можно ли кормить кошку собачьим кормом? Этот вопрос часто возникает у владельцев, у которых дома живут и те, и другие питомцы. Ответ специалистов категоричен: на постоянной основе — категорически нет.
Кошки и собаки устроены по-разному. Кошки — облигатные хищники, их организм требует уникального набора питательных веществ.
Собачий корм же разрабатывается с учётом совершенно иных биологических особенностей и не способен удовлетворить кошачьи потребности.
Таврин - незаменимая аминокислота для кошек. Его в собачьем корме в разы меньше, что со временем может вызвать проблемы с сердцем и ухудшение зрения.
Витамин A - кошки не умеют синтезировать его из растительных компонентов, а уровень этого витамина в собачьем рационе слишком низкий.
Арахидоновая кислота - критична для здоровья кожи, почек и репродуктивной системы, но в собачьем корме её недостаточно.
Белок и аминокислоты - у собак и кошек разные потребности, и в "собачьем меню" кошка недополучит целый ряд жизненно важных аминокислот.
Баланс макронутриентов - собачий корм часто содержит больше углеводов и меньше животного белка, что не подходит кошачьему метаболизму.
На первых порах последствия почти незаметны. Кошка может выглядеть бодрой, но дефицит питательных веществ накапливается. Со временем появляются:
истощение и потеря мышечной массы;
проблемы с кожей и шерстью;
снижение активности и аппетита;
скрытые заболевания внутренних органов.
Единичный случай, когда кошка съела немного собачьего корма, вреда не нанесёт. Но систематическая замена рациона приведёт к постепенному ухудшению здоровья. Даже самый дорогой и качественный собачий корм не решает проблему — формула всё равно не рассчитана на кошачий организм.
Пищеварительная система кошки адаптирована к другому набору продуктов, а энергетические потребности выше, особенно по белку и жирам. Только специализированный кошачий корм способен обеспечить питомца нужным балансом питательных веществ.
Вывод прост: если хотите, чтобы кошка жила долго и оставалась активной, кормите её тем, что создано именно для неё.
Арахидоновая кислота - органическое соединение, омега-6-ненасыщенная жирная кислота. Для некоторых животных является незаменимой, например для кошек.
