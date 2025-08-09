Что произойдёт с кошкой, если заменить её корм на собачий — последствия шокируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Зоосфера

Можно ли кормить кошку собачьим кормом? Этот вопрос часто возникает у владельцев, у которых дома живут и те, и другие питомцы. Ответ специалистов категоричен: на постоянной основе — категорически нет.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

Разные виды — разные потребности

Кошки и собаки устроены по-разному. Кошки — облигатные хищники, их организм требует уникального набора питательных веществ.
Собачий корм же разрабатывается с учётом совершенно иных биологических особенностей и не способен удовлетворить кошачьи потребности.

Ключевые дефициты при замене корма

  • Таврин - незаменимая аминокислота для кошек. Его в собачьем корме в разы меньше, что со временем может вызвать проблемы с сердцем и ухудшение зрения.

  • Витамин A - кошки не умеют синтезировать его из растительных компонентов, а уровень этого витамина в собачьем рационе слишком низкий.

  • Арахидоновая кислота - критична для здоровья кожи, почек и репродуктивной системы, но в собачьем корме её недостаточно.

  • Белок и аминокислоты - у собак и кошек разные потребности, и в "собачьем меню" кошка недополучит целый ряд жизненно важных аминокислот.

  • Баланс макронутриентов - собачий корм часто содержит больше углеводов и меньше животного белка, что не подходит кошачьему метаболизму.

Как это отражается на здоровье

На первых порах последствия почти незаметны. Кошка может выглядеть бодрой, но дефицит питательных веществ накапливается. Со временем появляются:

  • истощение и потеря мышечной массы;

  • проблемы с кожей и шерстью;

  • снижение активности и аппетита;

  • скрытые заболевания внутренних органов.

Почему разок можно, но привычку нельзя

Единичный случай, когда кошка съела немного собачьего корма, вреда не нанесёт. Но систематическая замена рациона приведёт к постепенному ухудшению здоровья. Даже самый дорогой и качественный собачий корм не решает проблему — формула всё равно не рассчитана на кошачий организм.

Важность правильного питания

Пищеварительная система кошки адаптирована к другому набору продуктов, а энергетические потребности выше, особенно по белку и жирам. Только специализированный кошачий корм способен обеспечить питомца нужным балансом питательных веществ.

Вывод прост: если хотите, чтобы кошка жила долго и оставалась активной, кормите её тем, что создано именно для неё.

Уточнения

Арахидоновая кислота - органическое соединение, омега-6-ненасыщенная жирная кислота. Для некоторых животных является незаменимой, например для кошек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
