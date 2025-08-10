Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лазарев снял острую пародию на подтанцовку Татьяны Булановой
Цветы в интерьере: от улучшения воздуха до поднятия настроения
В Мумбаи и Рио-де-Жанейро призвали пересмотреть отношение к экскурсиям в бедные кварталы
4 упражнения для развития ловкости: тренируйтесь как профессиональные спортсмены
В список бесполезных элементов в авто попали фальшвыхлоп и декоративный карбон
Секрет хрустящих огурцов: маринование без стерилизации на зиму
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
В США испытали установку по производству 4 литров бензина в день из воздуха
Питание для красоты: как восполнить нехватку витаминов для ногтей

Верность без границ: почему животные навсегда привязываются к одному хозяину

Генетика и опыт общения влияют на избирательную привязанность домашних животных
3:00
Зоосфера

В семьях нередко можно заметить, что кошка или собака проявляет особую привязанность к одному члену семьи, а к другим относится сдержаннее. Это явление не связано с неблагодарностью или капризами, а объясняется сочетанием раннего опыта, биологических факторов, поведенческих особенностей и повседневного взаимодействия.

Собака породы корги с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Собака породы корги с хозяйкой

Роль ранней социализации

Первые недели жизни — ключевой период, когда формируется отношение животного к людям. У собак этап активной социализации длится примерно с 3 до 12 недель, у кошек — с 2 до 9 недель. В это время щенки и котята запоминают запахи, голоса и прикосновения, формируя долгосрочные ассоциации. Если в этот период один человек уделял питомцу больше внимания, кормил, играл и заботился, именно он часто становится для животного главным источником безопасности.

Повседневный уход и эмоциональная связь

Животные лучше запоминают и больше доверяют тем, кто регулярно удовлетворяет их базовые потребности — кормит, выгуливает, играет, оказывает помощь. У собак совместные прогулки формируют прочную "стайную" привязанность, а у кошек доверие проявляется в спокойном поведении, трении о ноги или сне рядом с выбранным человеком.

Индивидуальные предпочтения и характер

Каждое животное имеет свой темперамент. Одни предпочитают тихих и спокойных людей, другие тянутся к активным и эмоциональным. У кошек часто наблюдается симпатия к тем, кто меньше навязывает контакт, тогда как собаки ценят активное взаимодействие. Немаловажен и "энергетический уровень": питомцы чувствуют комфорт, если стиль общения человека совпадает с их собственным ритмом.

Память и опыт

Долговременная память играет значительную роль. Положительные впечатления укрепляют привязанность, а негативные (громкий крик, резкие движения, принудительные действия) могут надолго снизить доверие. Восстановить его возможно, но потребуется время и терпеливое, мягкое общение.

Генетическая предрасположенность

У некоторых пород собак, особенно пастушьих и охотничьих, склонность к выбору одного "вожака" заложена на генетическом уровне. У кошек избирательная привязанность чаще связана с территориальными и защитными инстинктами, но и здесь встречается ярко выраженное предпочтение одного человека.

Как наладить контакт

Даже если питомец уже выбрал "любимчика", остальные члены семьи могут укрепить с ним отношения. Для этого нужно больше времени проводить вместе, предлагать совместные игры, кормить, ухаживать и проявлять терпение. Главное — избегать действий, вызывающих у животного стресс, и уважать его личное пространство.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука и техника
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Генетика и опыт общения влияют на избирательную привязанность домашних животных
Простой способ получить идеальный вкус персиков
BMW X1, RAV4 и Juke включены в список переоценённых подержанных авто
Торговые войны: Бразилия может стать следующей после Индии
В английской деревне Херст-Грин открыт туристический маршрут по местам, связанным с Толкином
Уксус и лимонный сок помогут отпугнуть мух из дома
Жареные кабачки с сырной намазкой: 5 ингредиентов и минимум времени
Упражнения с мячом и валиком помогают расслабить мышцы ног — советы специалистов
Новый тренд красоты: как филлеры в плечи меняют представление о силуэте
Дочь рэпера Тимати похвасталась уменьшенным в размерах Айфоном 18
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.