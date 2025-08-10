Хищник с лицом коряги: страннейший охотник Южной Америки которую принимают за бревно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Черепаха мата-мата охотится на рыбу с помощью всасывания, маскируясь под корягу
4:11
Зоосфера

В тёплых водах Амазонки и Ориноко живёт существо, которое с первого взгляда можно принять за кусок дерева или древний камень. Черепаха мата-мата (Chelus fimbriatus) - одна из самых необычных рептилий планеты. Её массивный, узловатый панцирь по форме напоминает лист или кору, а треугольная голова с длинной трубчатой мордой и бахромой из кожистых выростов делает её похожей на персонажа доисторической эпохи.

Черепаха мата-мата в Амазонке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черепаха мата-мата в Амазонке

Окраска этой черепахи идеально сливается с водорослями, ветками и опавшей листвой на дне. Пятнистые коричнево-чёрные оттенки с вкраплениями охры и перепончатые лапы помогают ей оставаться незаметной даже для самых внимательных хищников и добычи. Взрослые особи достигают длины панциря около 45 см, при этом самки обычно крупнее самцов.

Среда обитания

Мата-мата выбирает тихие заводи, старицы, затопленные леса и болота. Её любимые места — реки с чёрной водой, насыщенной танинами, где видимость минимальна. Эти черепахи встречаются в Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Перу, Эквадоре, Боливии и Гвиане, предпочитая температуру воды 24-30 °C и избегая быстрого течения.

Мастер маскировки и засадный охотник

Главное оружие мата-маты — неподвижность. Затаившись среди подводного мусора, она часами ждёт момент, когда рядом проплывёт мелкая рыба. В мгновение ока черепаха резко открывает пасть, создавая мощное всасывающее движение, и добыча оказывается внутри. Такая стратегия не требует долгой погони и идеально подходит для обитателя тихих вод. В рацион входят в основном рыбы, но также креветки, головастики и другие мелкие животные.

Размножение и забота о потомстве

Сезон размножения совпадает с сухим временем года, когда уровень воды падает. Самцы находят самок по запаху в воде и иле. После спаривания самки выбирают мягкие песчаные или илистые участки поблизости от берега и откладывают 6-28 яиц. Инкубация длится около полугода, и температура определяет соотношение полов: в более тёплых условиях рождается больше самок. Появившиеся на свет детёныши сразу направляются в воду, где с первых минут полагаются на маскировку.

Экологическая роль и угрозы

Мата-мата относится к видам с наименьшей степенью угрозы по классификации МСОП. Однако загрязнение рек, вырубка прибрежных лесов и отлов для торговли экзотическими животными могут привести к сокращению численности. Эта черепаха играет важную роль в экосистеме, регулируя численность мелких рыб и поддерживая баланс в водных биотопах.

Удивительные особенности

Помимо необычного внешнего вида, мата-мата отличается рядом поведенческих черт. Она крайне редко плавает, предпочитая ходить по дну, и может долго обходиться без пищи благодаря медленному обмену веществ. Длинный нос служит ей дыхательной трубкой, позволяя подниматься к поверхности лишь слегка, не раскрывая своего присутствия. Всё это делает её настоящим мастером выживания в мире, полном хищников.

"Когда впервые видишь мата-мата, кажется, что это оживший обломок дерева", — сказал биолог Дэниел Грэм.

Живая легенда Амазонки

Мата-мата — пример того, как природа превращает выживание в искусство. Её облик будто перенесён из далёкого прошлого, а стратегии охоты и маскировки отточены веками эволюции. Эта черепаха не просто часть экосистемы Амазонки и Ориноко — она живая иллюстрация того, насколько разнообразен и изобретателен мир дикой природы. Сохраняя её среду обитания, человек сохраняет не только уникальный вид, но и целый пласт природной истории.

Уточнения

Бахромчатая черепаха или мата-мата, или матамата - южноамериканская пресноводная черепаха рода Chelus из семейства змеиношеих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
