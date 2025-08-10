Гигантские собаки: как правильно ухаживать за добрыми великанами

Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о немецком доге, ньюфаундленде или ирландском волкодаве? Эти добрые великаны могут стать отличными друзьями, но требуют особого подхода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гигантские собаки

Пространство, мебель и… потолки

Большая собака займёт не только диван, но и половину вашей кровати. А её хвост способен смахнуть всё с журнального столика. Высокие псы легко достанут еду со стола или кухонной поверхности, так что продукты придётся прятать.

Некоторые гиганты едят аккуратно, но чаще после трапезы пол и стены нуждаются в уборке, особенно если у собаки есть борода или она любит пускать слюни. У ньюфаундлендов и сенбернаров она может долететь даже до потолка.

Питание и здоровье

Щенкам крупных пород нельзя быстро набирать вес — медленный и равномерный рост помогает сохранить здоровье суставов. Обязательно обсудите с ветеринаром рацион и сроки перехода на взрослый корм (обычно в 12-24 месяца).

Подвижность и безопасность

Скелет у гигантских пород формируется до 2 лет, поэтому прыжки и бег по твёрдым поверхностям опасны. Лестницы — отдельный риск: щенка лучше носить или использовать пандус. Взрослого пса при болезни тоже придётся поднимать, что не всегда под силу.

Путешествия и транспорт

В маленький автомобиль взрослый мастиф вряд ли поместится. Придётся думать о просторной машине и, возможно, о пандусе для посадки.

Кастрация и профилактика

Слишком ранняя стерилизация может повысить риск некоторых болезней, поэтому время операции важно обсудить с ветеринаром. Для собак с глубокой грудной клеткой часто рекомендуют гастропексию, чтобы предотвратить заворот желудка.

При правильном уходе гигантская собака станет верным и любящим членом семьи, но к такому соседу нужно быть готовым заранее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

