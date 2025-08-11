Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
Немецкий метод GVT с 10 подходами по 10 повторений применяют для быстрого набора мышц — тренер Макс Тейлорсон

Питомец встречает вас с точностью до минуты: объяснение феномена

Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
2:00
Зоосфера

Многие владельцы собак замечают: питомец сидит у двери буквально за минуту до того, как вы войдёте в дом. Кажется, что у него есть встроенный будильник, но на самом деле всё гораздо сложнее и интереснее.

Собака смотрит в окно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака смотрит в окно

Чтение окружающих подсказок

Собаки — мастера наблюдения. Они запоминают цепочки событий, которые предшествуют вашему приходу: положение солнца, привычные маршруты соседских животных, изменение освещённости за окном. Эти "сигналы" складываются в ритуал, по которому питомец понимает, что пора ждать хозяина.

Запах как часы

Главный "индикатор времени" для собаки — обоняние. Запахи в доме постепенно ослабевают в течение дня. Утром остаётся свежий аромат вашего шампуня или кофе, а к вечеру он почти исчезает. Пёс чувствует, насколько запах "постарел", и связывает это с вашим возвращением.

Свет и звуки

Питомцы ориентируются и на изменение освещённости: длина теней, мягкий свет заката или вечерние сумерки становятся для них ориентиром.
Звуки — ещё один сигнал: гул лифта, скрип дверей, шаги на лестнице — всё это пёс учится распознавать как предвестники встречи.

Биологические часы

У собак есть циркадные ритмы, которые синхронизируются с вашим распорядком. Они "знают", когда пора есть, гулять или спать, и отсчитывают часы по этим внутренним часам. Любое нарушение привычного графика вызывает у пса беспокойство.

Если вы задерживаетесь

Когда хозяин приходит позже обычного, у животного растёт тревожность: сбиваются привычные ритмы, появляется скука. Это может привести к деструктивному поведению — погрызенной мебели или обуви.

Совет: оставляйте собаке вещи с вашим запахом, сохраняйте стабильный режим и минимизируйте неожиданные задержки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Шоу-бизнес
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.