Ультрафиолет, зеркала и слепая зона: странности кошачьего зрения

Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет

Зрение кошек — результат миллионов лет эволюции, сделавший их идеальными охотниками в сумерках и темноте. Эти животные воспринимают окружающее пространство иначе, чем мы, полагаясь не столько на цвет и детализацию, сколько на движение, свет и тень.

Панорамный обзор и ночное зрение

Поле зрения кошки достигает 200° против 180° у человека. Периферическое зрение компенсирует слабую подвижность глазных яблок.

Главное преимущество — способность видеть ночью в шесть раз лучше нас. Это возможно благодаря тапетуму — особому слою за сетчаткой, отражающему свет и усиливающему его, словно зеркало.

Цвета и восприятие

Кошки видят синий, жёлтый и серый, но не различают красный и зелёный. Для них эти оттенки превращаются в вариации бежевого.

Детали и яркие краски уступают по значимости движению — именно оно сильнее всего привлекает их внимание.

Особенности фокусировки и восприятия глубины

Ближние объекты кошки видят размыто, компенсируя это усами-вибриссами, которые помогают определять расстояние.

Трёхмерное восприятие включается лишь на дистанции от двух метров, а вблизи они ориентируются по тактильным ощущениям и запахам.

Поведение и реакции на свет

Вертикальные зрачки медленно адаптируются к яркому свету, поэтому при дневном освещении кошки часто прищуриваются.

Они чувствительны к мерцающим объектам, так как нейроны их зрительной системы реагируют прежде всего на движение.

Слепая зона и возрастные изменения

Перед носом у кошки есть небольшая слепая зона, из-за чего она может промахнуться лапой по игрушке.

С возрастом зрение ухудшается, но животные компенсируют это острым слухом и нюхом.

Ультрафиолет и восприятие отражений

Кошки способны видеть в ультрафиолетовом спектре — они различают узоры на цветах и метки других животных, невидимые для нас.

При этом своё отражение в зеркале воспринимают как другого зверя, а не как себя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



