Ум и стратегия: как косатки охотятся и почему мы им неинтересны

Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Зоосфера

Косатки — одни из самых умных обитателей морей. Они владеют сложными стратегиями охоты, живут в тесных социальных группах и способны передавать опыт из поколения в поколение. Но при всей своей силе и ловкости люди в их меню не значатся.

Дно
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно

Мозг и интеллект на уровне гениев

Мозг косатки весит около 6,5 кг и позволяет ей не только охотиться, но и обучаться, общаться и даже "изобретать" новые методы добычи пищи. Каждая стая имеет свой "диалект" звуков, а охота часто проходит с применением командной работы и хитрых приёмов — от сбивания тюленей с льдин до создания волн или "пузырьковых сетей".

Почему мы им не интересны

Рацион косаток формируется с детства и крайне специализирован: одни группы едят только рыбу, другие — морских млекопитающих. Человек не похож ни на тюленя, ни на лосося, и косатки просто не воспринимают нас как потенциальную пищу. Их охотничьи привычки — это ещё и вопрос эффективности: они выбирают добычу, которую можно поймать быстро и в достаточном количестве, а люди в такие параметры не вписываются.

Место обитания и редкость встреч

Косатки живут в холодных и умеренных морях — от Арктики до Антарктики, часто вдали от популярных пляжей. Мы чаще встречаем акул у берегов, чем косаток. А если встреча и происходит, косатки чаще проявляют любопытство, чем агрессию. Некоторые учёные предполагают, что они способны распознавать в нас разумных существ.

Исключения из правила

Единственные зарегистрированные нападения на людей происходили в неволе, где ограниченное пространство и стресс ломают поведение животных. В природе косатки избегают конфликтов, а их интерес к человеку, как правило, ограничивается наблюдением.

Уточнения

Коса́тка (лат  Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
