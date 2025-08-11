Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
2:36
Зоосфера

Бычья акула — один из немногих видов акул, который одинаково уверенно охотится и в океане, и в реках. Её уникальные физиологические возможности, агрессивный характер и привычка патрулировать мелководье делают её одной из самых опасных для человека.

Чёрная акула мако
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чёрная акула мако

Жизнь в солёной и пресной воде

Бычьи акулы умеют регулировать солевой баланс в организме, благодаря чему заплывают далеко вверх по рекам и встречаются там, где их меньше всего ожидают — в устьях, озёрах и эстуариях. Это резко увеличивает вероятность встречи с человеком.

Охота в мутной воде

В условиях плохой видимости бычья акула полагается не на зрение, а на сверхчувствительные электрорецепторы и обоняние. Она атакует быстро, не "размышляя" — тактика, которая часто приводит к ошибочному нападению на пловцов или серферов.

Агрессия на гормональном уровне

Самцы бычьих акул имеют один из самых высоких уровней тестостерона среди животных, что делает их крайне территориальными и склонными к многоразовым укусам, а не к "пробным" атакам.

Укус, от которого не спастись

Сила укуса — почти 600 кг на 6,45 см², зубы зазубрены так, чтобы рвать плоть. На мелководье это особенно опасно: травмы могут быть смертельными ещё до прибытия помощи.

Опасные места для купания

Бычьи акулы активно охотятся в зонах, где отдыхают люди: возле песчаных отмелей, у пирсов, в прибрежных каналах. Их привлекают отходы рыболовства и высокая концентрация рыбы.

Широкая география

Они обитают почти во всех тропических и субтропических прибрежных зонах мира — от Флориды до Австралии, часто в туристических районах.

Почему встречи становятся чаще

Освоение побережий, строительство каналов и гаваней создают новые места, удобные для охоты. При этом люди всё чаще оказываются в воде рядом с этими хищниками.

Выносливость и неприхотливость

Бычьи акулы переносят загрязнённую и солоноватую воду, сохраняя активность там, где другие крупные акулы не выживут, — а это зачастую зоны с высоким присутствием людей.

Всеядность и непредсказуемость

В их рацион входит практически всё: рыба, черепахи, птицы, млекопитающие и даже мусор. Они охотно исследуют любые движущиеся объекты, что на мелководье часто приводит к нападениям на людей.

Уточнения

Тупорылая акула или серая бычья акула, или акула-бык (лат. Carcharhinus leucas) — вид акул рода серых акул одноимённого семейства из отряда кархаринообразных (Carcharhiniformes).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
