Хищники придумали метод задержки дыхания задолго до аквалангов —а мы считали их примитивными

Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аллигаторы и крокодилы нередко проглатывают небольшие камни — так называемые гастролиты. Долгое время учёные были уверены, что эти «желудочные камни» помогают в переваривании пищи или восполняют нехватку минералов. Но свежие исследования показали: настоящая причина куда хитрее.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крокодил

Эксперимент, который всё объяснил

В одном исследовании молодых аллигаторов сначала наблюдали во время ныряния без камней, а затем — уже после того, как они проглотили гастролиты, масса которых составляла примерно 2–3 % от их веса.

Результат оказался впечатляющим: время нахождения под водой почти удвоилось. Камни действовали как внутренний балласт — животные могли набирать в лёгкие больше воздуха и при этом оставаться погружёнными.

Природный лайфхак для охоты

Такой механизм даёт хищникам серьёзное преимущество: они дольше остаются невидимыми под водой, выжидая момент для атаки. При этом пищеварительная функция гастролитов почти отсутствует и не оказывает заметного влияния на усвоение пищи.

Эволюция в действии

Проглатывание камней — это не случайность и не ошибка природы. Это тонко настроенная эволюционная адаптация, которая помогает крокодилам и аллигаторам выживать. Гениальное решение, отточенное миллионами лет.

Уточнения

Крокоди́лы — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

