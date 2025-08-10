Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Учёные из Университета Турку (Финляндия) описали сразу четыре новых вида тарантулов, найденных на Аравийском полуострове и в районе Африканского Рога. Главная особенность этих пауков — рекордно длинные половые придатки у самцов, так называемые пальпы. Эти органы нужны для передачи семенной жидкости самке, и у некоторых представителей нового рода они достигают пяти сантиметров — почти как длина ноги самого паука.

Король пауков Satyrex
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Король пауков Satyrex

Имя, достойное короля

Новый род получил название Satyrex — от имени мифологических сатиров и латинского слова rex («король»). Такое имя подчёркивает и необычную анатомию, и ярко выраженное доминирующее поведение самцов.

Рекордсмен среди сородичией

Один из самых впечатляющих представителей — Satyrex ferox. Размах его ног доходит до 14 сантиметров, а длина пальпа — до 5 сантиметров. По словам исследователей, настолько длинные органы помогают самцам держаться на расстоянии от агрессивных самок во время спаривания, что снижает риск быть съеденными.

Жизнь под землёй

Все четыре новых вида ведут подземный образ жизни: обитают в почве, прячутся у корней растений или под камнями. Их внешний вид и повадки — результат уникальной адаптации к жизни под землёй, что даёт ценные сведения об эволюции тарантулов.

Уточнения

Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
