Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями

Учёные из Университета Турку (Финляндия) описали сразу четыре новых вида тарантулов, найденных на Аравийском полуострове и в районе Африканского Рога. Главная особенность этих пауков — рекордно длинные половые придатки у самцов, так называемые пальпы. Эти органы нужны для передачи семенной жидкости самке, и у некоторых представителей нового рода они достигают пяти сантиметров — почти как длина ноги самого паука.
Новый род получил название Satyrex — от имени мифологических сатиров и латинского слова rex («король»). Такое имя подчёркивает и необычную анатомию, и ярко выраженное доминирующее поведение самцов.
Один из самых впечатляющих представителей — Satyrex ferox. Размах его ног доходит до 14 сантиметров, а длина пальпа — до 5 сантиметров. По словам исследователей, настолько длинные органы помогают самцам держаться на расстоянии от агрессивных самок во время спаривания, что снижает риск быть съеденными.
Все четыре новых вида ведут подземный образ жизни: обитают в почве, прячутся у корней растений или под камнями. Их внешний вид и повадки — результат уникальной адаптации к жизни под землёй, что даёт ценные сведения об эволюции тарантулов.
