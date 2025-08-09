Питомец захватил вашу постель? Правда, о которой молчат ветеринары

Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы часто совершают странные поступки, которые мы не всегда можем объяснить. Один из таких — привычка кошки занимать хозяйское место, особенно кровать. На первый взгляд может показаться, что это проявление лидерства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кошка на кровати

Кошки и собаки — разные истории

В случае с собаками подобное поведение действительно может означать доминирование. Пёс с выраженными лидерскими замашками таким образом показывает, что именно он "главный в семье". Но у кошек совсем иная логика.

Знак доверия и привязанности

Специалисты выяснили: когда кошка уютно устраивается на вашем месте, она вовсе не пытается заявить о власти. Всё наоборот — это сигнал тёплых чувств.

Хозяйское место пахнет любимым человеком, и в его отсутствие кошка ложится туда, чтобы ощущать себя рядом с вами.

Как ещё кошка говорит "я тебя люблю"

Кроме сна на вашей подушке или стуле, есть и другие "кошачьи признания":

медленное, доверительное прищуривание, когда она смотрит вам в глаза;

"месение" лапками, словно теста — привычка, пришедшая ещё из детства, когда котёнок массировал живот матери, чтобы получать молоко.

Так что, если застали питомицу на своём месте — не гоните её. Для кошки это способ быть ближе к вам, даже когда вы далеко.

Уточнения

Привя́занность - это эмоциональная связь, возникающая между ребёнком и взрослым, заботящимся о нём, на основе их постоянного взаимодействия.

