Питомец захватил вашу постель? Правда, о которой молчат ветеринары

Домашние питомцы часто совершают странные поступки, которые мы не всегда можем объяснить. Один из таких — привычка кошки занимать хозяйское место, особенно кровать. На первый взгляд может показаться, что это проявление лидерства.
В случае с собаками подобное поведение действительно может означать доминирование. Пёс с выраженными лидерскими замашками таким образом показывает, что именно он "главный в семье". Но у кошек совсем иная логика.
Специалисты выяснили: когда кошка уютно устраивается на вашем месте, она вовсе не пытается заявить о власти. Всё наоборот — это сигнал тёплых чувств.
Хозяйское место пахнет любимым человеком, и в его отсутствие кошка ложится туда, чтобы ощущать себя рядом с вами.
Кроме сна на вашей подушке или стуле, есть и другие "кошачьи признания":
медленное, доверительное прищуривание, когда она смотрит вам в глаза;
"месение" лапками, словно теста — привычка, пришедшая ещё из детства, когда котёнок массировал живот матери, чтобы получать молоко.
Так что, если застали питомицу на своём месте — не гоните её. Для кошки это способ быть ближе к вам, даже когда вы далеко.
