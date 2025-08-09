Собака тащит вас по улице? Один приём ломает привычку за считанные дни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Если каждый выход на улицу превращается в борьбу за лидерство, а хозяин чувствует себя прицепом, — вы не одни. Сотни владельцев сталкиваются с этой проблемой, и решение давно найдено. Причём оно гуманное, научно обоснованное и не требует жёстких методов.

прогулка с собакой без натяжения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
прогулка с собакой без натяжения

Почему рывки не помогают

Ещё в 2019 году исследование в Journal of Veterinary Behavior показало: методы, основанные на отрицательном подкреплении, например рывки поводком, повышают уровень стресса у собак и разрушают доверие к владельцу. Современные кинологи отказываются от силы в пользу физиологичного подхода, который работает с поведением, а не против него.

Суть метода остановки

Принцип прост: натянулся поводок — вы останавливаетесь. Движение прекращается полностью, и питомец теряет возможность дойти до желанной цели (куста, столба или другого пса). Как только собака ослабляет натяжение, вы возобновляете движение. Это чётко показывает: к изучению мира ведёт только расслабленный поводок.

Последовательность — ключ к успеху

Кинологи подчёркивают: каждое натяжение, даже лёгкое, должно вызывать остановку. Если иногда разрешать тянуть, а иногда — нет, животное запутается. Исследователи из Бристольского университета (Bristol Dog Study) доказали, что позитивное подкрепление — продолжение прогулки при ослабленном поводке — закрепляет поведение надолго, в отличие от наказаний.

Где и как начинать

Для первых тренировок выбирайте тихие места без лишних раздражителей. Поначалу собака может тянуть постоянно, и вы будете часто останавливаться — это нормально.

Полезные приёмы:

  • Используйте шлейку с передним креплением карабина — она мягко разворачивает собаку к вам при натяжении.

  • Замечайте момент перед рывком и меняйте направление или отвлекайте питомца, как советует зоопсихолог Патриция МакКоннелл в книге The Other End of the Leash.

  • Хвалите и угощайте собаку, когда она идёт рядом на свободном поводке.

Терпение и результат

Собака, годами практиковавшая тягу, не изменится за день. Но с каждой прогулкой интервалы между остановками будут расти, а натяжение — снижаться. В итоге питомец научится самоконтролю и сотрудничеству, а прогулки перестанут быть борьбой и станут приятным совместным временем.

Уточнения

Шле́йка - конная, оленья и собачья лямка (шлея), часть упряжи, специальная часть собачьей экипировки, альтернатива ошейнику.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
