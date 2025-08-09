Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкий овощной суп: простой рецепт для жаркого лета – раскрываем секреты
В США воры похитили китайские игрушки Labubu на $7000
12 900 лет назад с Землёй могло произойти это: в океане нашли следы космической катастрофы
Ясновидящая предсказала Анне Седоковой скорое замужество
Римская комната для памяти: освойте древнюю технику за 15 минут в день
Тёмные стены и тёплый свет визуально уменьшают хрущёвку — дизайнеры
Позитивное мышление связано с более высокой продолжительностью жизни
Чем натуральная косметика отличается от обычной и стоит ли за неё переплачивать
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых

Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта

Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Зоосфера

Многие мечтают о собаке, но не все представляют, с каким трудом может быть связан уход за определёнными породами. Эксперты советуют новичкам избегать слишком сложных питомцев — кавказских овчарок, бойцовых собак, аргентинских догов, тибетских мастифов и других, требующих жёсткой дисциплины, опыта дрессировки и значительных временных затрат.

собаки для новичков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собаки для новичков

Если вы впервые решились на собаку, обратите внимание на проверенные варианты, которые подойдут даже тем, у кого нет большого опыта.

Йоркширский терьер — компактный друг с характером

Йорки — дружелюбные и сообразительные собаки, которые не доставят лишних хлопот. При наличии игрушек они могут спокойно занять себя и без постоянного внимания хозяина.

  • Легко обучаются командам

  • Быстро привыкают к семье

  • Подходят для квартирного содержания

Лабрадор — добряк для всей семьи

Эти собаки славятся уравновешенным характером и добрым отношением ко всем — от кошек до других собак. Лабрадоры редко проявляют агрессию и не вступают в конфликты на прогулках.

  • Легко уживаются с другими питомцами

  • Подходят для активных людей

  • Требуют много прогулок и физических нагрузок

Пудель — ум и артистизм

Порода бывает разных размеров — от миниатюрных до крупных. Пудели прекрасно контактируют с людьми, охотно слушаются и легко поддаются дрессировке.

  • Одна из самых умных пород в мире

  • Отлично обучаются трюкам

  • Подходят для активных игр и занятий

Почему важно сделать правильный выбор с самого начала

Собака — не просто милый компаньон, а существо, которое будет рядом с вами долгие годы. Выбор подходящей породы — это не только вопрос удобства, но и гарантия того, что и вы, и ваш питомец будете счастливы. Правильно подобранная собака не станет источником проблем, а превратится в настоящего друга, с которым вы пройдёте тысячи километров прогулок, разделите радости и, возможно, даже переживёте несколько маленьких чудес.

Уточнения

Йо́ркширский терье́р или йорк (англ. yorkshire terrier) — порода декоративных собак, выведенная в Англии, в графстве Йоркшир в конце XIX века, на основе таких пород как манчестер-терьер, скайтерьер, мальтезе и др.

Пу́дель (нем. Pudel, от puddeln - "плескаться в воде") — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте…

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых
Причины увядания юкки и способы восстановления растения — советы агрономов
Россия вводит запрет на вылов воблы в Каспии и Волге
Стоматолог Антипенко предостерёг от домашних средств отбеливания зубов
Инспектор ГИБДД может остановить несколько авто — но обязан не задерживать
Тропический латте за 3 минуты дома: секрет финиковой пасты и кокосового молока
Вечерняя Сермонета: погружение в атмосферу средневекового города
Лимон с мёдом и имбирём помогает при простуде и поддерживает дыхательные пути
CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов
Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.