Собака во сне скулит и дёргается? Причина может быть страшнее, чем кажется

Кинолог Владимир Голубев: собаки могут видеть кошмары
Зоосфера

Взрослые собаки, в отличие от людей, спят долго — до 14 часов в сутки. Но, как и мы, они видят сны, подтверждают учёные, и не всегда приятные.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" заявил, что сон собаки состоит из нескольких фаз — одна из них, так называемая фаза быстрого сна, или REM.

"Именно в это время вы можете наблюдать, как у питомца подёргиваются лапы, быстро двигаются глаза. Собака может тихо скулить или даже подвывать. Обычно это сигнал, что животное видит сон", — пояснил он.

Зачем нужна фаза REM

С её помощью мозг животного обрабатывает полученную информацию. Учёные делают вывод, что в своих снах питомцы, скорее всего, видят уже произошедшие события, не всегда хорошие. Собаку, которая пережила стресс, могут даже одолевать кошмары. В целом, всё как у людей.

Что делать в это время

Если вы заметили, что собака начала скулить и дёргаться во сне или даже перебирать лапами, она погрузилась в фазу глубокого сна. Лучшее решение — ничего не предпринимать. Фаза обычно длится недолго, максимум 5 минут. В это время проследите, чтобы питомец не ударился обо что-то, но в целом лучше дать ему возможность пережить события дня. Если резко разбудить питомца, это может вызвать выброс адреналина и стрессовую реакцию — спросонья он может даже не узнать вас и укусить.

Как помочь

Если вам кажется, что фаза затянулась или повторяется слишком часто (такое бывает у животных, переживших психологическую травму), можно тихо позвать его по имени, либо аккуратно положить руку на тело. Обычно после этого питомец приходит в себя без резкой реакции.

Когда стоит беспокоиться

Если кошмары учащаются или, например, в прошлом собака пережила сильный стресс, возможно, речь идёт о приобретённом тревожном расстройстве или даже ПТСР. Обязательно покажите питомца ветеринару, чтобы исключить серьёзные нарушения. Но лечение в первую очередь будет направлено на восстановление чувства безопасности, что во многом зависит от обстановки дома и от вас. Если питомец от природы робок, может потребоваться коррекция поведения со специалистом.

Сама по себе фаза глубокого сна — нормальное явление, и пугаться её не стоит. Тревогу должны вызывать сопутствующие симптомы: например, если во время сна питомец писается, у него идёт пена изо рта, а пробуждение сопровождается затруднённым дыханием. Всё это — не норма, и нужна консультация ветеринара.

Уточнения

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher "давить" и mare "ночное привидение") — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
