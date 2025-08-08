Один сеанс — и проблемы на год: вот почему брить кота — худшая идея лета

Удаление шерсти у кошек может вызвать ожоги и алопецию — мнение ветеринаров

Если раньше уход за шерстью домашних питомцев чаще всего ложился на плечи самих владельцев, то сегодня в городах работают десятки грумеров, предлагающих стрижку не только собакам, но и кошкам. Однако действительно ли кошке нужна стрижка? Не нанесёт ли это вреда животному?

В этой статье вы найдете профессиональные ответы ветеринара на самые распространённые вопросы:

Когда стрижка кошке необходима?

Чем может быть опасно удаление шерсти?

Почему нельзя стричь кошек налысо?

Как ухаживать за шерстью в домашних условиях, чтобы избежать стрижки?

Стрижка кошек: нужна ли она вообще?

В отличие от собак некоторых пород (например, пуделей или мальтезе), кошкам не требуется регулярное укорачивание шерсти. Здоровый и ухоженный мех выполняет важные функции:

Регулирует теплообмен , создавая барьер от перегрева и переохлаждения.

Защищает кожу от травм и солнечного излучения .

Обеспечивает маскировку (для свободно гуляющих кошек).

Таким образом, стрижка без медицинских или гигиенических показаний – мера избыточная, а порой даже вредная.

Почему кошек не рекомендуется стричь

Даже если питомец кажется спокойно переносящим процедуру, стрижка может вызвать целый ряд негативных последствий:

Стресс . Шум машинки, фиксация тела, прикосновения чужих людей – всё это может довести питомца до паники, а у некоторых даже спровоцировать ухудшение здоровья.

Солнечные ожоги . Кожа кошек не приспособлена к открытому УФ-излучению. Побритым животным, особенно на прогулке, грозят серьёзные ожоги.

Переохлаждение или перегрев . Шерсть служит естественным теплоизолятором. Её отсутствие делает кошку более уязвимой к температурным колебаниям.

Механические травмы . Шерсть защищает кожу от ссадин, укусов, столкновений с предметами. Без неё увеличивается риск повреждений.

Постстрижечная алопеция. Иногда после бритья шерсть не отрастает в течение месяцев или отрастает медленно и неравномерно.

Когда стрижка кошке всё же необходима

Есть ситуации, в которых удаление шерсти оправдано:

Колтуны, не поддающиеся расчесыванию или расщеплению.

Загрязнение меха токсичными веществами (лак, клей, смола).

Кожные болезни: дерматиты, лишай, микозы.

Подготовка к медпроцедурам: УЗИ, установка катетеров, операции.

Тепловой удар — срочная необходимость охладить тело.

Во всех этих случаях процедуру желательно проводить в клинике, под контролем специалистов и, при необходимости, с применением седации, советуют ветеринары.

Можно ли стричь кошек летом?

Некоторые владельцы практикуют сезонное бритьё питомцев, особенно пушистых пород (мейн-куны, персы, сибирские и др.), считая это способом облегчить перенос жары и упростить уход.

Однако ветеринары предостерегают:

голая кожа более уязвима к солнечным ожогам и укусам паразитов, а само животное может испытать серьёзный дискомфорт.

Если ваш кот сильно страдает от жары — лучше обеспечить прохладное место, доступ к воде и хорошую вентиляцию.

В каких случаях категорически не стоит стричь кошку

Не рекомендуется проводить стрижку, если животное:

Плохо переносит стресс и склонно к панике.

Имеет проблемы с сердцем, неврологические заболевания.

Живёт в прохладных помещениях или часто гуляет на улице.

Проявляет агрессию при попытке манипуляций.

Если стрижка действительно необходима — обращайтесь только в проверенную ветеринарную клинику, где будет проведена оценка рисков.

Альтернатива стрижке — правильный уход

Стрижки можно избежать, если обеспечить кошке регулярный уход:

Тип шерсти Породы Рекомендации по уходу Голые Сфинксы, двэльфы Очищение кожи от сала, защита от УФ, увлажнение кремами Короткошёрстные Бенгалы, девон-рексы Минимальный уход, периодическое вычесывание во время линьки Средней длины Курильский бобтейл, лаперм Регулярное расчесывание, особенно в период линьки Длинношёрстные Персы, британцы, норвежская лесная Частое расчесывание (каждые 1–3 дня), купания во время линьки

Что делать, если шерсть не растет после стрижки?

Так называемая постстрижечная алопеция — нечастое, но возможное осложнение. Волосы могут не отрастать до года или меняться по структуре (становиться вьющимися, ломкими, редкими).

В большинстве случаев лечение не требуется — со временем шерсть восстанавливается. В редких ситуациях ветеринар может назначить микроигольчатую терапию для стимуляции роста.

Как помочь при солнечном ожоге или перегреве

Если питомец после прогулки вялый, тяжело дышит, обильно слюнотечет — срочно отнесите его в прохладное место, обеспечьте водой и обратитесь в клинику.

Нельзя самостоятельно наносить мази или кремы — это может усугубить ситуацию. Помощь должен оказывать только ветеринар.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли стричь кошек налысо?

Нет. Это может привести к ожогам, переохлаждению, травмам и нарушению роста шерсти.

Что будет, если подстричь кота?

Процедура вызывает стресс. Возможны изменения шерсти, потеря доверия к хозяину, травмы и проблемы с ростом меха.

