Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Гордон опубликовала видео с Полиной Дибровой и женой Товстика на фоне скандала
Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку

Один сеанс — и проблемы на год: вот почему брить кота — худшая идея лета

Удаление шерсти у кошек может вызвать ожоги и алопецию — мнение ветеринаров
5:53
Зоосфера » Кошки

Если раньше уход за шерстью домашних питомцев чаще всего ложился на плечи самих владельцев, то сегодня в городах работают десятки грумеров, предлагающих стрижку не только собакам, но и кошкам. Однако действительно ли кошке нужна стрижка? Не нанесёт ли это вреда животному?

Кот против кошки
Фото: Wikipedia by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот против кошки

В этой статье вы найдете профессиональные ответы ветеринара на самые распространённые вопросы:

  • Когда стрижка кошке необходима?

  • Чем может быть опасно удаление шерсти?

  • Почему нельзя стричь кошек налысо?

  • Как ухаживать за шерстью в домашних условиях, чтобы избежать стрижки?

Стрижка кошек: нужна ли она вообще?

В отличие от собак некоторых пород (например, пуделей или мальтезе), кошкам не требуется регулярное укорачивание шерсти. Здоровый и ухоженный мех выполняет важные функции:

  • Регулирует теплообмен, создавая барьер от перегрева и переохлаждения.

  • Защищает кожу от травм и солнечного излучения.

  • Обеспечивает маскировку (для свободно гуляющих кошек).

Таким образом, стрижка без медицинских или гигиенических показаний – мера избыточная, а порой даже вредная.

Почему кошек не рекомендуется стричь

Даже если питомец кажется спокойно переносящим процедуру, стрижка может вызвать целый ряд негативных последствий:

  • Стресс. Шум машинки, фиксация тела, прикосновения чужих людей – всё это может довести питомца до паники, а у некоторых даже спровоцировать ухудшение здоровья.

  • Солнечные ожоги. Кожа кошек не приспособлена к открытому УФ-излучению. Побритым животным, особенно на прогулке, грозят серьёзные ожоги.

  • Переохлаждение или перегрев. Шерсть служит естественным теплоизолятором. Её отсутствие делает кошку более уязвимой к температурным колебаниям.

  • Механические травмы. Шерсть защищает кожу от ссадин, укусов, столкновений с предметами. Без неё увеличивается риск повреждений.

  • Постстрижечная алопеция. Иногда после бритья шерсть не отрастает в течение месяцев или отрастает медленно и неравномерно.

Когда стрижка кошке всё же необходима

Есть ситуации, в которых удаление шерсти оправдано:

  • Колтуны, не поддающиеся расчесыванию или расщеплению.

  • Загрязнение меха токсичными веществами (лак, клей, смола).

  • Кожные болезни: дерматиты, лишай, микозы.

  • Подготовка к медпроцедурам: УЗИ, установка катетеров, операции.

  • Тепловой удар — срочная необходимость охладить тело.

Во всех этих случаях процедуру желательно проводить в клинике, под контролем специалистов и, при необходимости, с применением седации, советуют ветеринары.

Можно ли стричь кошек летом?

Некоторые владельцы практикуют сезонное бритьё питомцев, особенно пушистых пород (мейн-куны, персы, сибирские и др.), считая это способом облегчить перенос жары и упростить уход.

Однако ветеринары предостерегают:
голая кожа более уязвима к солнечным ожогам и укусам паразитов, а само животное может испытать серьёзный дискомфорт.

Если ваш кот сильно страдает от жары — лучше обеспечить прохладное место, доступ к воде и хорошую вентиляцию.

В каких случаях категорически не стоит стричь кошку

Не рекомендуется проводить стрижку, если животное:

  • Плохо переносит стресс и склонно к панике.

  • Имеет проблемы с сердцем, неврологические заболевания.

  • Живёт в прохладных помещениях или часто гуляет на улице.

  • Проявляет агрессию при попытке манипуляций.

Если стрижка действительно необходима — обращайтесь только в проверенную ветеринарную клинику, где будет проведена оценка рисков.

Альтернатива стрижке — правильный уход

Стрижки можно избежать, если обеспечить кошке регулярный уход:

Тип шерсти Породы Рекомендации по уходу
Голые Сфинксы, двэльфы Очищение кожи от сала, защита от УФ, увлажнение кремами
Короткошёрстные Бенгалы, девон-рексы Минимальный уход, периодическое вычесывание во время линьки
Средней длины Курильский бобтейл, лаперм Регулярное расчесывание, особенно в период линьки
Длинношёрстные Персы, британцы, норвежская лесная Частое расчесывание (каждые 1–3 дня), купания во время линьки

Что делать, если шерсть не растет после стрижки?

Так называемая постстрижечная алопеция — нечастое, но возможное осложнение. Волосы могут не отрастать до года или меняться по структуре (становиться вьющимися, ломкими, редкими).

В большинстве случаев лечение не требуется — со временем шерсть восстанавливается. В редких ситуациях ветеринар может назначить микроигольчатую терапию для стимуляции роста.

Как помочь при солнечном ожоге или перегреве

Если питомец после прогулки вялый, тяжело дышит, обильно слюнотечет — срочно отнесите его в прохладное место, обеспечьте водой и обратитесь в клинику.

Нельзя самостоятельно наносить мази или кремы — это может усугубить ситуацию. Помощь должен оказывать только ветеринар.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли стричь кошек налысо?
Нет. Это может привести к ожогам, переохлаждению, травмам и нарушению роста шерсти.

Что будет, если подстричь кота?
Процедура вызывает стресс. Возможны изменения шерсти, потеря доверия к хозяину, травмы и проблемы с ростом меха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Адвокат Гордон опубликовала видео с Полиной Дибровой и женой Товстика на фоне скандала
Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.