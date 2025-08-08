Когда любимец превращается в узника — правда о жизни домашних собак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера » Собаки

Многие люди, заводя собаку, редко задумываются, смогут ли они удовлетворить все её зоосоциальные, этологические и физиологические потребности — создать условия, близкие к тем, что свойственны этому виду в природе.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Часто решение о заведении питомца принимается исключительно по желанию, без учёта реальных возможностей. В итоге биология «мстит» — питомец начинает портить вещи, метить в доме, громко лаять или выть, проявлять непослушание или даже агрессию.

Жизнь в четырёх стенах — стресс для собаки

Большинство домашних собак живут в квартирах и частных домах, что означает постоянное ограничение пространства. По сути, это похоже на пожизненное заключение. Любое ограничение свободы для живого существа — стресс, который со временем накапливается.

Даже регулярные прогулки не всегда решают проблему. Исследование среди 439 владельцев собак 76 пород показало, что у 53% утренний выгул длится всего 15–30 минут. За это время невозможно в полной мере удовлетворить потребности собаки:

  • в движении,

  • в получении новой информации,

  • в дополнительной стимуляции.

Чем длиннее утренний выгул, тем меньше у питомца нежелательного поведения.

Почему одной вечерней прогулки мало

Вечером хозяева часто гуляют дольше, но делают это больше для себя — чтобы расслабиться после работы. Для собаки же основной активный период должен приходиться на утро, когда у неё больше энергии.

Прогулка — это не только физическая нагрузка, но и сенсорная «перезагрузка». На улице собака сталкивается с множеством запахов, звуков, движений — всё это жизненно необходимо для нормальной работы её нервной системы. Дома же, оставаясь одна в тишине и без раздражителей, она испытывает сенсорную депривацию — состояние, которое у людей приводит к стрессу, депрессии или расстройствам.

К этому добавляется и социальная депривация: собака — высокосоциальное животное, а одиночество для неё тяжело.

Поэтому для некоторых питомцев возвращение домой ассоциируется с одиночной камерой, скукой и ограничением свободы.

Что может сделать хозяин

  • Увеличить продолжительность утреннего выгула — вставать раньше, давать больше физических и умственных нагрузок.

  • Обогатить среду в доме — использовать интеллектуальные игрушки, тренировать собаку, учить новым командам.

  • Привлечь помощь — нанять человека для прогулок или отводить питомца в собачью гостиницу на день.

  • Обучить дисциплине — прогулки на поводке и чёткое послушание помогут избежать сопротивления при возвращении домой, хотя сами по себе не сделают собаку счастливее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
