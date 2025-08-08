Когти рвут ткань, а нервы — на пределе: как остановить пушистого вандала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошки обожают точить когти — это их естественная потребность. Но, к сожалению, часто объектом "тренировки" становятся любимые диваны и кресла. И хотя ругать питомца за такое поведение нельзя, многие хозяева не знают, как отучить пушистого вандала от этой привычки.

Кошка точит когти
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка точит когти

Сначала — когтеточка

Первое, что стоит сделать — предложить кошке альтернативу в виде удобной когтеточки. Поставьте её там, где животное чаще всего дерет мебель. Поощряйте питомца, когда он использует её по назначению.

Если это не помогает

Иногда даже самая лучшая когтеточка не спасает — упрямый кот всё равно возвращается к дивану. В таком случае можно воспользоваться простым и безопасным средством, которое легко приготовить дома.

Натуральный отпугиватель для кошек

Вам понадобится:

  • пластиковая бутылка,

  • вода (заполнить примерно 75% объема),

  • несколько капель апельсинового эфирного масла,

  • немного жидкого мыла (чтобы смесь лучше держалась на поверхности),

  • распылитель.

Как сделать:

  1. Налейте воду в бутылку.

  2. Добавьте апельсиновое масло — кошки не любят этот запах и стараются его избегать.

  3. Влейте немного жидкого мыла.

  4. Наденьте распылитель и слегка опрыскайте диваны и кресла.

Аромат продержится долго, и кошка будет обходить "обработанную" мебель стороной.

Уточнения

Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
