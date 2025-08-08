Когти рвут ткань, а нервы — на пределе: как остановить пушистого вандала

Кошки обожают точить когти — это их естественная потребность. Но, к сожалению, часто объектом "тренировки" становятся любимые диваны и кресла. И хотя ругать питомца за такое поведение нельзя, многие хозяева не знают, как отучить пушистого вандала от этой привычки.
Первое, что стоит сделать — предложить кошке альтернативу в виде удобной когтеточки. Поставьте её там, где животное чаще всего дерет мебель. Поощряйте питомца, когда он использует её по назначению.
Иногда даже самая лучшая когтеточка не спасает — упрямый кот всё равно возвращается к дивану. В таком случае можно воспользоваться простым и безопасным средством, которое легко приготовить дома.
Вам понадобится:
пластиковая бутылка,
вода (заполнить примерно 75% объема),
несколько капель апельсинового эфирного масла,
немного жидкого мыла (чтобы смесь лучше держалась на поверхности),
распылитель.
Налейте воду в бутылку.
Добавьте апельсиновое масло — кошки не любят этот запах и стараются его избегать.
Влейте немного жидкого мыла.
Наденьте распылитель и слегка опрыскайте диваны и кресла.
Аромат продержится долго, и кошка будет обходить "обработанную" мебель стороной.
Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
