Кошка может умереть за часы: правда о тепловом ударе, о которой молчат

Жаркая погода — испытание не только для людей, но и для кошек. Несмотря на происхождение от пустынных предков, домашние питомцы плохо переносят экстремальные температуры, особенно в условиях душных городских квартир. Владелец должен знать, как помочь кошке пережить жару без риска для здоровья.
Тепловой удар — опасное состояние, при котором кошке требуется немедленная ветеринарная помощь.
Основные признаки:
учащенное дыхание с открытым ртом,
температура тела 39,5-40,5 °C,
ярко-красные или очень бледные десны и язык,
вялость или чрезмерное возбуждение,
шаткая походка, рвота, потеря сознания.
У кошек практически нет потовых желез — охлаждаются они в основном за счет дыхания, поэтому любые признаки перегрева нужно воспринимать всерьез.
Выберите для лежанки самое прохладное место, вдали от солнца в часы пик (с 12 до 16).
Зашторьте окна, используйте вентиляторы для циркуляции воздуха (не направляя поток прямо на животное).
Проветривайте квартиру утром и вечером.
Разместите несколько мисок с чистой прохладной водой в разных частях квартиры. Кошки часто предпочитают пить подальше от миски с кормом. Меняйте воду 2-3 раза в день.
Хорошее решение — питьевые фонтанчики: "живую" воду кошки пьют охотнее.
Для длинношерстных пород (персы, сибиряки, мейн-куны, невские маскарадные) гигиеническая стрижка летом — не роскошь, а мера профилактики перегрева.
"Плотный подшерсток создает эффект термоса, запирая тепло внутри. Стрижка облегчает терморегуляцию и снижает риск перегрева", — объясняет ветеринар Михаил Шеляков.
Короткошерстных стригут только при необходимости, а наголо не бреют ни одну кошку — шерсть защищает кожу от солнечных ожогов. Минимальная длина — 1 см.
Лежанка на кафеле в ванной или прихожей.
Гелевые охлаждающие коврики.
Слегка смоченные лапы и животик (никогда — полное купание в холодной воде).
Влажное полотенце, на которое кошка может лечь.
Уменьшение аппетита — норма. Кормите в прохладные часы, убирайте несъеденный влажный корм через 20-30 минут.
Игры и активность лучше переносить на утро или вечер, днем дайте питомцу отдых.
пожилые кошки,
котята,
животные с лишним весом,
брахицефальные породы (персы, британцы, экзоты),
питомцы с заболеваниями сердца или дыхательной системы,
кошки с темным окрасом шерсти.
Для этих групп нужна особая бдительность — риск перегрева у них выше, сообщает URA.RU.
Перенесите кошку в прохладное, затененное место.
Обеспечьте доступ свежего воздуха (открытые окна, вентилятор, кондиционер).
Смочите прохладной водой подмышки, пах, внутреннюю сторону бедер, подушечки лап и лоб.
Дайте пить, но не заставляйте.
Если улучшения нет в течение 3 часов — срочно в клинику.
