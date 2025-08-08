Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС
Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов
Диетолог Стив Беннетт: ультраобработанные углеводы вызывают резкий рост глюкозы
Сын Децла Антоний Толмацкий не может слушать треки отца из-за болезненных воспоминаний
Овощеводы уточнили, что спелая тыква имеет яркий цвет, твёрдую кожицу и глухой звук
Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
Цвет кислотной зелени не подходит для спальни, но стимулирует в рабочем кабинете
Science in Medical Data: оптимальная физическая нагрузка омолаживает мозг
Рекомпозиция тела сочетает кардио, силовые тренировки и правильное питание

Кошка может умереть за часы: правда о тепловом ударе, о которой молчат

Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева
3:38
Зоосфера

Жаркая погода — испытание не только для людей, но и для кошек. Несмотря на происхождение от пустынных предков, домашние питомцы плохо переносят экстремальные температуры, особенно в условиях душных городских квартир. Владелец должен знать, как помочь кошке пережить жару без риска для здоровья.

Кошка в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в жару

Как распознать тепловой удар

Тепловой удар — опасное состояние, при котором кошке требуется немедленная ветеринарная помощь.
Основные признаки:

  • учащенное дыхание с открытым ртом,

  • температура тела 39,5-40,5 °C,

  • ярко-красные или очень бледные десны и язык,

  • вялость или чрезмерное возбуждение,

  • шаткая походка, рвота, потеря сознания.

У кошек практически нет потовых желез — охлаждаются они в основном за счет дыхания, поэтому любые признаки перегрева нужно воспринимать всерьез.

Где и как обустроить прохладу

  • Выберите для лежанки самое прохладное место, вдали от солнца в часы пик (с 12 до 16).

  • Зашторьте окна, используйте вентиляторы для циркуляции воздуха (не направляя поток прямо на животное).

  • Проветривайте квартиру утром и вечером.

Вода — главный приоритет

Разместите несколько мисок с чистой прохладной водой в разных частях квартиры. Кошки часто предпочитают пить подальше от миски с кормом. Меняйте воду 2-3 раза в день.
Хорошее решение — питьевые фонтанчики: "живую" воду кошки пьют охотнее.

Стричь или нет

Для длинношерстных пород (персы, сибиряки, мейн-куны, невские маскарадные) гигиеническая стрижка летом — не роскошь, а мера профилактики перегрева.

"Плотный подшерсток создает эффект термоса, запирая тепло внутри. Стрижка облегчает терморегуляцию и снижает риск перегрева", — объясняет ветеринар Михаил Шеляков.

Короткошерстных стригут только при необходимости, а наголо не бреют ни одну кошку — шерсть защищает кожу от солнечных ожогов. Минимальная длина — 1 см.

Охлаждающие лайфхаки

  • Лежанка на кафеле в ванной или прихожей.

  • Гелевые охлаждающие коврики.

  • Слегка смоченные лапы и животик (никогда — полное купание в холодной воде).

  • Влажное полотенце, на которое кошка может лечь.

Питание и активность в жару

Уменьшение аппетита — норма. Кормите в прохладные часы, убирайте несъеденный влажный корм через 20-30 минут.
Игры и активность лучше переносить на утро или вечер, днем дайте питомцу отдых.

Кому жара особенно опасна

  • пожилые кошки,

  • котята,

  • животные с лишним весом,

  • брахицефальные породы (персы, британцы, экзоты),

  • питомцы с заболеваниями сердца или дыхательной системы,

  • кошки с темным окрасом шерсти.

Для этих групп нужна особая бдительность — риск перегрева у них выше, сообщает URA.RU.

Первая помощь при тепловом ударе

  1. Перенесите кошку в прохладное, затененное место.

  2. Обеспечьте доступ свежего воздуха (открытые окна, вентилятор, кондиционер).

  3. Смочите прохладной водой подмышки, пах, внутреннюю сторону бедер, подушечки лап и лоб.

  4. Дайте пить, но не заставляйте.

  5. Если улучшения нет в течение 3 часов — срочно в клинику.

Уточнения

Теплово́й уда́р - следствие перегрева организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане
Домашние животные
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Сбежавшая в Армению Диброва впервые вышла на связь после скандала
Зампред ЦБ: решения по ставке будут взвешенными, с учётом всех поступающих данных
Сульфат калия в августе улучшает вкус и цвет корнеплодов свёклы — советы агрономов
Светильники из макраме создают мягкое рассеянное освещение в комнате
Кинолог Голубев: собаки воют из-за общения, музыки, стресса и боли
Каякинг, футволей и пляжный теннис сжигают до 800 калорий в час
Ирина Безрукова высказалась о конфликте в семье Диброва
Эксперты: заправка в жару повышает риск возгорания на АЗС
Кулинары объяснили, что сода меняет вкус омлета и нарушает его структуру
Археологи восстановили Аллею сфинксов в Луксоре — 3 километра между двумя храмами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.