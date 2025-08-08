Кошка может умереть за часы: правда о тепловом ударе, о которой молчат

Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева

Жаркая погода — испытание не только для людей, но и для кошек. Несмотря на происхождение от пустынных предков, домашние питомцы плохо переносят экстремальные температуры, особенно в условиях душных городских квартир. Владелец должен знать, как помочь кошке пережить жару без риска для здоровья.

Кошка в жару

Как распознать тепловой удар

Тепловой удар — опасное состояние, при котором кошке требуется немедленная ветеринарная помощь.

Основные признаки:

учащенное дыхание с открытым ртом,

температура тела 39,5-40,5 °C,

ярко-красные или очень бледные десны и язык,

вялость или чрезмерное возбуждение,

шаткая походка, рвота, потеря сознания.

У кошек практически нет потовых желез — охлаждаются они в основном за счет дыхания, поэтому любые признаки перегрева нужно воспринимать всерьез.

Где и как обустроить прохладу

Выберите для лежанки самое прохладное место, вдали от солнца в часы пик (с 12 до 16).

Зашторьте окна, используйте вентиляторы для циркуляции воздуха (не направляя поток прямо на животное).

Проветривайте квартиру утром и вечером.

Вода — главный приоритет

Разместите несколько мисок с чистой прохладной водой в разных частях квартиры. Кошки часто предпочитают пить подальше от миски с кормом. Меняйте воду 2-3 раза в день.

Хорошее решение — питьевые фонтанчики: "живую" воду кошки пьют охотнее.

Стричь или нет

Для длинношерстных пород (персы, сибиряки, мейн-куны, невские маскарадные) гигиеническая стрижка летом — не роскошь, а мера профилактики перегрева.

"Плотный подшерсток создает эффект термоса, запирая тепло внутри. Стрижка облегчает терморегуляцию и снижает риск перегрева", — объясняет ветеринар Михаил Шеляков.

Короткошерстных стригут только при необходимости, а наголо не бреют ни одну кошку — шерсть защищает кожу от солнечных ожогов. Минимальная длина — 1 см.

Охлаждающие лайфхаки

Лежанка на кафеле в ванной или прихожей.

Гелевые охлаждающие коврики.

Слегка смоченные лапы и животик (никогда — полное купание в холодной воде).

Влажное полотенце, на которое кошка может лечь.

Питание и активность в жару

Уменьшение аппетита — норма. Кормите в прохладные часы, убирайте несъеденный влажный корм через 20-30 минут.

Игры и активность лучше переносить на утро или вечер, днем дайте питомцу отдых.

Кому жара особенно опасна

пожилые кошки,

котята,

животные с лишним весом,

брахицефальные породы (персы, британцы, экзоты),

питомцы с заболеваниями сердца или дыхательной системы,

кошки с темным окрасом шерсти.

Для этих групп нужна особая бдительность — риск перегрева у них выше, сообщает URA.RU.

Первая помощь при тепловом ударе

Перенесите кошку в прохладное, затененное место. Обеспечьте доступ свежего воздуха (открытые окна, вентилятор, кондиционер). Смочите прохладной водой подмышки, пах, внутреннюю сторону бедер, подушечки лап и лоб. Дайте пить, но не заставляйте. Если улучшения нет в течение 3 часов — срочно в клинику.

Уточнения

Теплово́й уда́р - следствие перегрева организма.

