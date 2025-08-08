Думали, что с ней что-то не так? Вот почему ваша кошка стала спать слишком много

Фиксированного количества времени для сна у кошек нет. На вопрос о том, сколько в норме должна спать кошка, в беседе с Pravda.Ru ответил кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.
Если кошка спит день напролет, хозяевам беспокоиться не нужно, говорит врач. Мурчащий питомец не заболел и ничего плохого с ним не случилось, утверждает эксперт.
"Нет никакой нормы. Ночное животное и на охоту выходит ночью. Поэтому это нормальное состояние — всегда она спит. Поэтому спит и спит", — рассказал ветеринар.
Даже если кошка живёт в квартире и на улицу не ходит, природу не обманешь, продолжил специалист. Режим охотника у домашнего любимца всё равно включен.
"На охоту ходят не в буквальном смысле, а в пернесносном смысле. Это животное-охотник, это же природой дано. В квартире живет — все равно ритм", — пояснил Середа.
Спать целый день для кошек это нормально, резюмировал ветврач.
