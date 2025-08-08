Думали, что с ней что-то не так? Вот почему ваша кошка стала спать слишком много

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Зоосфера

Фиксированного количества времени для сна у кошек нет. На вопрос о том, сколько в норме должна спать кошка, в беседе с Pravda.Ru ответил кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Если кошка спит день напролет, хозяевам беспокоиться не нужно, говорит врач. Мурчащий питомец не заболел и ничего плохого с ним не случилось, утверждает эксперт.

"Нет никакой нормы. Ночное животное и на охоту выходит ночью. Поэтому это нормальное состояние — всегда она спит. Поэтому спит и спит", — рассказал ветеринар.

Даже если кошка живёт в квартире и на улицу не ходит, природу не обманешь, продолжил специалист. Режим охотника у домашнего любимца всё равно включен.

"На охоту ходят не в буквальном смысле, а в пернесносном смысле. Это животное-охотник, это же природой дано. В квартире живет — все равно ритм", — пояснил Середа.

Спать целый день для кошек это нормально, резюмировал ветврач.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
