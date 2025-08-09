Голубая кровь против бактерий: странное морское существо изменило медицину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность
Зоосфера

Мечехвост — одно из самых загадочных морских существ, переживших динозавров и сохранивших облик, почти не изменившийся за сотни миллионов лет. Его странная форма тела и длинный шипчатый хвост притягивают внимание, но настоящая магия скрыта внутри — в голубой крови, ценность которой для медицины невозможно переоценить.

Мечехвост
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мечехвост

Почему она синяя

Вместо привычного гемоглобина, который переносит кислород в крови человека, мечехвосты используют гемоцианин - белок, в основе которого медь, а не железо. Именно медь придаёт крови насыщенный небесный оттенок при контакте с кислородом, а без него жидкость становится почти прозрачной.

Такой же принцип встречается и у других обитателей моря — осьминогов, кальмаров, омаров, крабов. Но у мечехвостов голубая кровь имеет дополнительный, поистине уникальный "сверхспособ".

Клетки-стражи, распознающие опасность

В крови мечехвоста есть специальные клетки — амебоциты, которые мгновенно сворачиваются при контакте с токсичными веществами, выделяемыми опасными бактериями. Из этих клеток получают особый белок, используемый для тестирования вакцин, сывороток и медицинских инструментов на стерильность.

Каждый флакон вакцины, попадающий в аптеку или больницу, проходит проверку на основе именно этого вещества. Благодаря этим тестам миллионы людей были защищены от заражений, которые могли бы привести к смертельным последствиям.

Как кровь попадает в лаборатории

Сбор крови мечехвостов — процесс тонкий и щадящий: животных аккуратно отлавливают, берут лишь часть крови и возвращают обратно в океан. Но даже при такой практике биологи предупреждают: чрезмерный отлов может нанести вред популяции, поэтому всё чаще речь идёт о поиске заменителей.

Искусственный аналог — спасение для вида

В конце 1990-х годов учёные создали синтетическую молекулу, способную выполнять ту же задачу, что и амебоциты мечехвоста. Сейчас этот искусственный аналог постепенно внедряется в производство, что позволяет снизить нагрузку на природные популяции и одновременно удешевить медицинские тесты.

Живое наследие океанов

Мечехвосты — настоящие "живые ископаемые", которые жили на Земле задолго до появления человека. Их голубая кровь стала мостом между древним миром и современной наукой, соединив миллионы лет эволюции с прогрессом медицины.

И, возможно, именно бережное отношение к таким видам позволит нам не только сохранить их для будущих поколений, но и открыть ещё больше тайн, скрытых в глубинах мирового океана.

Уточнения

Мечехво́сты - отряд водных хелицеровых из класса меростомовых (Merostomata).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
