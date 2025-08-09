Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные впервые получили уникальные кадры существ, обитающих в одном из самых суровых мест планеты — на глубине более 9 километров. И это не случайная находка, а открытие, способное изменить наше представление о жизни в океане.

Место, где царит вечная тьма

Исследование велось в двух гигантских океанских впадинах:

  • Курило-Камчатский желоб
  • Западная часть Алеутского желоба

Глубины здесь превышают 9500 метров, давление — колоссальное, температура — близка к нулю, солнечный свет никогда не достигает этих мест. Долгое время учёные считали, что в подобных условиях жизнь крайне редка.

Подводная экспедиция "Фэндуже"

Используя глубоководный аппарат "Фэндуже", команда исследовала участок площадью 2500 км² на глубинах от 5800 до 9533 метров.

  • Зафиксированы сообщества трубчатых червей, моллюсков и ракообразных.
  • Все они обитают вокруг участков, где со дна выделяются водород, метан и другие вещества.

Химия вместо солнца

В этих глубинах нет фотосинтеза, но жизнь поддерживает другой процесс — хемосинтез. Микробы используют химические соединения, чтобы получать энергию, и становятся основой всей пищевой цепи.

Новые виды и загадки адаптации

Многие организмы, обнаруженные во время экспедиции, никогда ранее не встречались. Сейчас их классифицируют и изучают, чтобы понять:

  • как их тела выдерживают чудовищное давление;
  • каким образом они находят пищу в полной темноте;
  • какие генные механизмы помогают им выживать там, где большинство форм жизни погибло бы мгновенно.

Значение открытия

Учёные считают, что такие экосистемы могут встречаться во многих океанических желобах мира. Это значит, что наша планета хранит куда больше "карманов жизни", чем мы думали.

Почему это важно для будущего

  • Биология экстремальных условий - помогает понять, где может существовать жизнь за пределами Земли (например, на спутниках Юпитера или Сатурна).
  • Медицина и биотехнологии - микроорганизмы из экстремальной среды могут содержать уникальные ферменты и соединения.
  • Охрана океанов - глубоководные экосистемы уязвимы перед загрязнением и промышленным освоением.

Величие этого открытия в том, что оно стирает привычные границы возможного. Там, где, казалось бы, жизнь не может существовать, природа создаёт целые миры, независимые от солнечного света и привычных источников энергии. Глубинные экосистемы, питаемые химией океанского дна, становятся напоминанием: наша планета всё ещё хранит неизведанные тайны, а каждый спуск в бездну способен открыть новую главу в истории Земли.

Автор Мария Круглова
