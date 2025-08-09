Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров

Учёные впервые получили уникальные кадры существ, обитающих в одном из самых суровых мест планеты — на глубине более 9 километров. И это не случайная находка, а открытие, способное изменить наше представление о жизни в океане.
Исследование велось в двух гигантских океанских впадинах:
Глубины здесь превышают 9500 метров, давление — колоссальное, температура — близка к нулю, солнечный свет никогда не достигает этих мест. Долгое время учёные считали, что в подобных условиях жизнь крайне редка.
Используя глубоководный аппарат "Фэндуже", команда исследовала участок площадью 2500 км² на глубинах от 5800 до 9533 метров.
В этих глубинах нет фотосинтеза, но жизнь поддерживает другой процесс — хемосинтез. Микробы используют химические соединения, чтобы получать энергию, и становятся основой всей пищевой цепи.
Многие организмы, обнаруженные во время экспедиции, никогда ранее не встречались. Сейчас их классифицируют и изучают, чтобы понять:
Учёные считают, что такие экосистемы могут встречаться во многих океанических желобах мира. Это значит, что наша планета хранит куда больше "карманов жизни", чем мы думали.
Величие этого открытия в том, что оно стирает привычные границы возможного. Там, где, казалось бы, жизнь не может существовать, природа создаёт целые миры, независимые от солнечного света и привычных источников энергии. Глубинные экосистемы, питаемые химией океанского дна, становятся напоминанием: наша планета всё ещё хранит неизведанные тайны, а каждый спуск в бездну способен открыть новую главу в истории Земли.
