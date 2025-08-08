Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Река Куса в штатах Джорджия и Алабама снова стала домом для древнего обитателя — озёрного осетра. Когда-то полностью исчезнувший в этом регионе, он теперь не только выживает, но и естественным образом размножается.
Озёрный осётр (Acipenser fulvescens) — одна из самых больших пресноводных рыб Северной Америки:
Ранее осётры были обычными обитателями реки Куса, но загрязнение и чрезмерный промысел привели к их исчезновению.
Программа восстановления популяции стартовала ещё в начале 2000-х:
Проблема заключалась в том, что при постоянном зарыблении трудно понять, вылупились ли молодые особи в реке или были выпущены людьми.
Переломный момент наступил в 2020 году: из-за пандемии COVID-19 зарыбление временно прекратилось.
"Рыбы не только выживают, но и оставляют потомство, способное жить самостоятельно". — говорит ученый из Университета Джорджии Мартин Хамел.
Учёные предупреждают:
Работа по наблюдению за нерестом и сохранению среды обитания продолжится.
Возвращение озёрного осетра в реку Куса — это редкий пример того, как многолетняя работа учёных и защитников природы может вернуть к жизни исчезнувший вид. Но, чтобы эта история стала окончательно счастливой, проекту потребуется ещё несколько лет настойчивых усилий.
Осетры́ — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
