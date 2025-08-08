Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Река Куса в штатах Джорджия и Алабама снова стала домом для древнего обитателя — озёрного осетра. Когда-то полностью исчезнувший в этом регионе, он теперь не только выживает, но и естественным образом размножается.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хвост рыбы в реке

Древний страж рек

Озёрный осётр (Acipenser fulvescens) — одна из самых больших пресноводных рыб Северной Америки:

длина до 2 метров;

вес почти 100 кг;

костный панцирь и акульеподобный хвост;

история, уходящая ко временам динозавров.

Ранее осётры были обычными обитателями реки Куса, но загрязнение и чрезмерный промысел привели к их исчезновению.

20 лет борьбы за возрождение

Программа восстановления популяции стартовала ещё в начале 2000-х:

специалисты Департамента природных ресурсов Джорджии завезли икру из Висконсина;

мальков выращивали и выпускали в реку;

ежегодный мониторинг контролировал выживаемость.

Как учёные узнали о размножении

Проблема заключалась в том, что при постоянном зарыблении трудно понять, вылупились ли молодые особи в реке или были выпущены людьми.

Переломный момент наступил в 2020 году: из-за пандемии COVID-19 зарыбление временно прекратилось.

В 2022–2023 годах исследователи обнаружили мальков, которые могли появиться только естественным путём.

Это стало неопровержимым доказательством того, что осётры вновь нерестятся в Кусе.

Почему это важно

"Рыбы не только выживают, но и оставляют потомство, способное жить самостоятельно". — говорит ученый из Университета Джорджии Мартин Хамел.

Это значит

экосистема реки постепенно восстанавливается;

долгосрочные усилия дают результат;

проект возвращает в природу ключевого хищника, влияющего на баланс экосистемы.

Но победа ещё не полная

Учёные предупреждают:

популяция всё ещё уязвима;

необходим контроль качества воды;

важно предотвращать браконьерство.

Работа по наблюдению за нерестом и сохранению среды обитания продолжится.

Возвращение озёрного осетра в реку Куса — это редкий пример того, как многолетняя работа учёных и защитников природы может вернуть к жизни исчезнувший вид. Но, чтобы эта история стала окончательно счастливой, проекту потребуется ещё несколько лет настойчивых усилий.

Уточнения

Осетры́ — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.

