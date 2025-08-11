Питомец чешется? Причина может быть куда опаснее, чем кажется

Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру

Блохи — это не только зуд и дискомфорт. При укусе насекомое впрыскивает слюну с обезболивающими и разжижающими кровь веществами, что вызывает воспаление и сильное раздражение кожи. Постоянное расчесывание приводит к покраснению, появлению струпьев и вторичным инфекциям.

собака чешется от блох

У некоторых животных развивается аллергический дерматит от укусов блох (DAPP), когда даже один укус вызывает интенсивный зуд, воспаление и выпадение шерсти, особенно на пояснице, хвосте и животе.

Помимо кожных проблем, блохи переносят ленточного червя (Dipylidium caninum). Питомец может заразиться, проглотив насекомое во время ухода за шерстью, а этот паразит, хоть и редко, но может передаваться и человеку.

Почему блох так трудно вывести

Одна взрослая блоха откладывает до 50 яиц в день. Личинки прячутся в коврах, щелях паркета, подушках и тканях, а в стадии куколки могут ждать месяцы, прежде чем вылупятся. Поэтому важно бороться не только с насекомыми на животном, но и с их личинками в доме.

Натуральные способы борьбы

1. Расческа от блох

Ежедневно прочесывайте питомца специальной частой расческой, опуская её в смесь воды и уксуса. Это поможет удалить взрослых особей и уменьшить зуд.

2. Диатомовая земля

Мелкий абразив, высушивающий паразитов. Лёгким слоем нанесите порошок на шерсть (избегая глаз и носа), вотрите до кожи, оставьте на несколько часов и вычешите. Можно посыпать и места отдыха питомца.

3. Пищевая сода

Используйте как сухой шампунь, распределяя по шерсти, или для обработки ковров и подстилок (4 ч. л. на м²). Через час тщательно пропылесосьте.

4. Яблочный уксус

Смешайте с водой 1:1 и слегка распылите на шерсть, избегая головы и слизистых. Перед применением убедитесь, что питомец нормально переносит запах.

5. Эфирные масла

Для собак подойдут лаванда, эвкалипт, лемонграсс, чайное дерево. Добавьте несколько капель в 500 мл воды и распылите по шерсти. Для кошек эфирные масла применять нельзя из-за токсичности.

Профилактика

Регулярно пылесосьте ковры, стирайте подстилки и мягкие игрушки. Поддерживайте питомца в хорошей физической форме и кормите сбалансированно — здоровый организм легче сопротивляется паразитам. Для дополнительной защиты можно сделать тканевый ошейник, пропитанный разведёнными эфирными маслами, обновляя его ежедневно.

Блохи — серьёзная проблема для животных, но победить их можно без агрессивной химии. Натуральные средства, регулярный уход и чистота в доме помогут надёжно защитить питомца и предотвратить повторное заражение. Заботьтесь о шерстяном друге сегодня, чтобы он был здоров и счастлив завтра.

