Маленькие захватчики в доме: почему найти их сложнее, чем кажется

Экологичные методы борьбы с муравьями и профилактика их проникновения в дом

3:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мало кому приятно видеть длинные колонны муравьёв на кухне, но в саду эти насекомые приносят немало пользы. Чёрные садовые муравьи (Lasius niger) уничтожают личинок, гусениц и яйца вредителей, рыхлят почву, перерабатывают органические остатки и даже участвуют в опылении растений. К тому же они служат пищей для птиц и других насекомых. Но когда муравьиная колония перебирается в дом, приходится искать способы мирно вернуть её во двор.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) муравей на крыльце дачного дома

Натуральные способы отпугивания

Лучше не уничтожать чёрных муравьёв, а сделать так, чтобы им стало некомфортно в вашем жилище. Вот простые и безопасные решения:

Белый уксус. Смочите губку уксусом и протрите столешницы, полки и пороги, а также точки входа муравьёв. Запах заставит их искать другое место.

Кофейная гуща. Её аромат неприятен насекомым. Разложите свежую гущу в небольших ёмкостях у входов в дом.

Мел. Проведите толстую линию вокруг охраняемых зон — муравьи стараются не пересекать меловую преграду.

Лимон. Разложите дольки у дверей и окон или пропитайте ткань смесью лимонного сока и соли.

Яичная скорлупа. Измельчённую в порошок скорлупу рассыпьте в местах, где проходят муравьи.

Мята или лаванда. Эфирные масла распылите по периметру дома или капните на ткань.

Базилик или чеснок. Листья или дольки разложите вдоль "тропинок" насекомых.

Корица. Порошок или эфирное масло используйте в зонах входа.

Опасные виды муравьёв

Не все муравьи безвредны. Некоторые виды представляют угрозу для здоровья или имущества:

Муравей-плотник (Camponotus). Прогрызает ходы в древесине, разрушая конструкции.

Огненный муравей (Solenopsis invicta). Агрессивен, жалит, может вызвать аллергию и портит электрооборудование.

Муравей-фараон (Monomorium pharaonis). Любит тёплые помещения, переносит опасные бактерии и питается пищевыми отходами.

Ловушки против вредных видов

Если столкнулись с агрессивными или разрушающими строения видами, помогут простые домашние ловушки:

Разрезанная бутылка. В нижнюю часть налейте воду с джемом и сахаром, верхнюю вставьте горлышком вниз. Муравьи попадут внутрь и не смогут выбраться. Диатомовая земля. Посыпьте ею ходы и входы. Мелкие частицы повреждают хитиновый покров и обезвоживают насекомых. Пищевая сода с сахаром. Смесь разложите в местах скопления муравьёв — сода смертельна для их организма. Можно заменить солью для эффекта обезвоживания.

Профилактика нашествия

Чтобы муравьи не задерживались в доме, важно лишить их пищи и укрытий:

Регулярно пылесосьте полы, полки и шкафы.

Протирайте кухню белым уксусом.

Храните продукты в герметичных контейнерах.

Не оставляйте грязную посуду в раковине.

Закрывайте мусорные баки.

Соседство с муравьями не всегда повод для войны — многие из них играют важную роль в природе. Но когда насекомые начинают хозяйничать в доме или речь идёт о вредных видах, действовать нужно быстро и разумно.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

