Маленькие захватчики в доме: почему найти их сложнее, чем кажется

3:39
Зоосфера

Мало кому приятно видеть длинные колонны муравьёв на кухне, но в саду эти насекомые приносят немало пользы. Чёрные садовые муравьи (Lasius niger) уничтожают личинок, гусениц и яйца вредителей, рыхлят почву, перерабатывают органические остатки и даже участвуют в опылении растений. К тому же они служат пищей для птиц и других насекомых. Но когда муравьиная колония перебирается в дом, приходится искать способы мирно вернуть её во двор.

муравей на крыльце дачного дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
муравей на крыльце дачного дома

Натуральные способы отпугивания

Лучше не уничтожать чёрных муравьёв, а сделать так, чтобы им стало некомфортно в вашем жилище. Вот простые и безопасные решения:

  • Белый уксус. Смочите губку уксусом и протрите столешницы, полки и пороги, а также точки входа муравьёв. Запах заставит их искать другое место.

  • Кофейная гуща. Её аромат неприятен насекомым. Разложите свежую гущу в небольших ёмкостях у входов в дом.

  • Мел. Проведите толстую линию вокруг охраняемых зон — муравьи стараются не пересекать меловую преграду.

  • Лимон. Разложите дольки у дверей и окон или пропитайте ткань смесью лимонного сока и соли.

  • Яичная скорлупа. Измельчённую в порошок скорлупу рассыпьте в местах, где проходят муравьи.

  • Мята или лаванда. Эфирные масла распылите по периметру дома или капните на ткань.

  • Базилик или чеснок. Листья или дольки разложите вдоль "тропинок" насекомых.

  • Корица. Порошок или эфирное масло используйте в зонах входа.

Опасные виды муравьёв

Не все муравьи безвредны. Некоторые виды представляют угрозу для здоровья или имущества:

  • Муравей-плотник (Camponotus). Прогрызает ходы в древесине, разрушая конструкции.

  • Огненный муравей (Solenopsis invicta). Агрессивен, жалит, может вызвать аллергию и портит электрооборудование.

  • Муравей-фараон (Monomorium pharaonis). Любит тёплые помещения, переносит опасные бактерии и питается пищевыми отходами.

Ловушки против вредных видов

Если столкнулись с агрессивными или разрушающими строения видами, помогут простые домашние ловушки:

  1. Разрезанная бутылка. В нижнюю часть налейте воду с джемом и сахаром, верхнюю вставьте горлышком вниз. Муравьи попадут внутрь и не смогут выбраться.

  2. Диатомовая земля. Посыпьте ею ходы и входы. Мелкие частицы повреждают хитиновый покров и обезвоживают насекомых.

  3. Пищевая сода с сахаром. Смесь разложите в местах скопления муравьёв — сода смертельна для их организма. Можно заменить солью для эффекта обезвоживания.

Профилактика нашествия

Чтобы муравьи не задерживались в доме, важно лишить их пищи и укрытий:

  • Регулярно пылесосьте полы, полки и шкафы.

  • Протирайте кухню белым уксусом.

  • Храните продукты в герметичных контейнерах.

  • Не оставляйте грязную посуду в раковине.

  • Закрывайте мусорные баки.

Соседство с муравьями не всегда повод для войны — многие из них играют важную роль в природе. Но когда насекомые начинают хозяйничать в доме или речь идёт о вредных видах, действовать нужно быстро и разумно.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
