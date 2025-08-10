Льды тают, а вместе с ними — шанс выжить: гренландским китам негде спрятаться

Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов

Международная группа учёных из Университета Аделаиды и Копенгагенского университета провела масштабное исследование, охватившее почти всю историю существования гренландских китов в Арктике — последние 11 700 лет. Эти морские гиганты пережили множество климатических колебаний, сохранив привычные летние кормовые угодья, но сейчас, по прогнозам, их среда обитания стремительно сокращается из-за глобального потепления.

Учёные реконструировали древние экосистемы, используя окаменелости, исторические данные о китобойном промысле и современные компьютерные модели. Карты показали, что подходящие зоны для летнего кормления оставались относительно стабильными на протяжении тысячелетий, пока изменение климата не стало стремительно разрушать эту устойчивую систему.

Тревожные прогнозы

По расчётам специалистов, к концу XXI века пригодная для жизни летом арктическая среда гренландских китов уменьшится на 65-75 %. Особенно тяжёлая ситуация прогнозируется в Охотском море — одном из четырёх регионов обитания этого вида. Здесь жизнеспособные летние угодья могут полностью исчезнуть уже к 2060 году.

Главная причина — утрата связи между китами и морским льдом. Эти животные на протяжении тысячелетий кормились среди льдин, но потепление океанов разрушает этот баланс.

"На протяжении многих тысячелетий гренландские киты предпочитали кормиться среди морского льда. Однако за последние десятилетия площадь арктических льдов значительно сократилась, и в ближайшие годы этот процесс ускорится, что приведёт к исчезновению ключевых мест обитания", — сказал ведущий автор исследования, научный сотрудник Института окружающей среды Университета Аделаиды и Института "Глобус" Копенгагенского университета Николас Фреймюллер.

Последствия для арктической экосистемы

Учёные также установили, что к 2100 году некоторые участки, которые останутся пригодными для жизни китов, окажутся далеко за пределами их нынешнего ареала. Это ставит перед экологами и государствами задачу пересмотра стратегий охраны вида.

"Определив масштабы и местоположение ареала гренландских китов, который, вероятно, будет утрачен, мы получили важную основу для будущих мер по сохранению этого знакового вида", — сказала профессор из Института "Глобус" Копенгагенского университета Элин Лоренцен.

Историческая травма и уязвимость

Гренландские киты всё ещё восстанавливаются после четырёхсот лет интенсивного китобойного промысла. Этот вид стал символом всех арктических морских млекопитающих, которым угрожает изменение климата. Потеря льдов для них означает потерю не только укрытия, но и ключевых кормовых зон.

"Используя экологические модели и палеонтологические архивы, мы смогли восстановить ареал гренландских китов до начала китобойного промысла и лучше понять их предпочтения в среде обитания. Это повышает нашу уверенность в прогнозах относительно утраты среды обитания", — отметил старший автор исследования, доцент из Университета Аделаиды Дэмиен Фордхэм.

Результаты работы, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, показывают, что изучение древних данных и прошлых климатических изменений помогает точнее предсказать, какие виды окажутся в наибольшей опасности в будущем. В случае с гренландскими китами это знание даёт шанс успеть принять меры до того, как льды — а вместе с ними и дом этих животных — исчезнут безвозвратно.

Уточнения

Гренландский кит — морское млекопитающее парвотряда усатых китов. Единственный вид рода гренландских китов.

