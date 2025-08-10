Два пса разгадали тайну Паркинсона — их носы оказались точнее лаборатории

Университеты Бристоля и Манчестера подтвердили: собаки определяют болезнь Паркинсона с точностью до 98 %

Учёные обнаружили, что у людей с болезнью Паркинсона (БП) есть уникальный запах, который невозможно уловить человеческим носом, но легко различают обученные собаки. Этот запах присутствует даже до появления первых симптомов, что открывает новые возможности для ранней диагностики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) золотистый ретривер в лаборатории

В июле в The Journal of Parkinson's Disease было опубликовано исследование, проведённое в сотрудничестве с благотворительной организацией Medical Detection Dogs и университетами Бристоля и Манчестера. В нём участвовали две специально обученные собаки, которые успешно распознавали образцы с кожных мазков людей, больных Паркинсоном.

Как проходили эксперименты

Для работы использовались мазки сального секрета кожи — у пациентов с БП он имеет особые химические маркеры. Собаки тренировались несколько недель, "запоминая" запахи более чем 200 образцов от людей с подтверждённым диагнозом и здоровых добровольцев. Для проверки результатов проводили двойное слепое тестирование, где даже тренеры не знали расположения положительных образцов.

Чувствительность метода достигала 80 %, а специфичность — 98 %. Более того, собаки смогли обнаружить маркеры и в образцах людей с другими заболеваниями, что говорит о высокой точности их обоняния.

Зачем нужна такая диагностика

Сейчас не существует надёжного теста, который позволил бы выявлять болезнь Паркинсона на ранних этапах. Симптомы могут развиваться десятилетиями, и часто диагноз ставят, когда болезнь уже значительно прогрессировала. Ранняя диагностика даст возможность начать лечение раньше, замедлив развитие заболевания.

"Мы с гордостью сообщаем, что собаки снова могут очень точно выявлять заболевания. В настоящее время не существует раннего теста на болезнь Паркинсона, а симптомы могут появиться за 20 лет до того, как станут очевидными и устойчивыми. Своевременное выявление имеет ключевое значение, ведь лечение может замедлить болезнь и облегчить её проявления", — сказала генеральный директор и главный научный сотрудник Medical Detection Dogs Клэр Гест.

Потенциал метода

Доцент Бристольской ветеринарной школы Никола Руни, уверена, что использование собак в медицине — это серьёзный шаг к созданию простого и неинвазивного диагностического теста.

"Собаки показали высокую чувствительность и специфичность, подтвердив, что у пациентов с БП есть характерные обонятельные признаки. Показатели 70-80 % значительно выше случайной вероятности, и это вселяет надежду на быстрый и экономичный метод выявления болезни", — отметила Руни.

Профессор масс-спектрометрии из Манчестерского университета Пердита Барран, также подчеркнула значимость разработки.

"Замечательно, что я участвую в этом исследовании, вдохновлённом Джой Милн и нашей программой Nose2Diagnose. Простые мазки с кожи — это более быстрый и доступный способ раннего выявления болезни Паркинсона", — сказала Барран.

Истории участников

В исследовании участвовали золотистый ретривер по кличке Бампер и чёрный лабрадор Пинат. Оба прошли интенсивную подготовку, где за правильный выбор положительных образцов их поощряли лакомствами и играми. Такой метод обучения не только повышает мотивацию собак, но и позволяет закрепить навык на долгие годы.

Учёные планируют расширить исследования и сравнить работу собак с высокотехнологичными методами, например, масс-спектрометрией и газовой хроматографией. Цель — выделить точные химические соединения, ответственные за "запах Паркинсона". Если это удастся, в будущем можно будет создать тест-систему, которая повторит результаты, достигнутые собаками.

Пока же именно они остаются живым "диагностическим инструментом", способным увидеть — или, точнее, учуять — болезнь там, где медицина пока бессильна.

