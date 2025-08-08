Не только кость: продукты со стола, которые собакам полезнее, чем мясо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Зоосфера

Многие владельцы собак уверены: питомцу полезно иногда получать не только мясо и сухой корм, но и "зелёную" пищу. И они правы — при условии, что это безопасные продукты.

собака и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака и овощи

Но есть и опасные исключения: авокадо, вишня, виноград могут серьёзно навредить вашему питомцу, поэтому их лучше полностью исключить.

А вот эти овощи могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону.

1. Брокколи

Источники витаминов и клетчатки. Давать можно редко и понемногу, чтобы избежать расстройства желудка.

2. Брюссельская капуста

Содержит много питательных веществ и антиоксидантов. Но помните: избыток может вызвать газообразование.

3. Морковь

Полезна для зубов и зрения, богата витамином А. Отлично подходит в качестве полезного перекуса.

4. Сельдерей

В нём есть витамины А, В и С. Можно давать свежим или слегка припущенным.

5. Зелёная фасоль

Лучше подавать нарезанной или приготовленной на пару — так её проще переварить.

6. Горох

Содержит витамины, минералы и растительный белок. Отлично подойдёт как добавка к основному корму.

7. Шпинат

Полезен, но в ограниченных количествах - слишком часто давать не стоит из-за содержания щавелевой кислоты.

8. Огурцы

Освежающий продукт с витамином К, С и В1. Хорош для летних перекусов.

Как вводить овощи в рацион собаки

  • Начинайте с маленьких порций, наблюдая за реакцией питомца.

  • Давать овощи лучше в измельчённом или слегка приготовленном виде.

  • Помните: овощи — это дополнение, а не основа собачьего рациона.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
