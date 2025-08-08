Не только кость: продукты со стола, которые собакам полезнее, чем мясо

Многие владельцы собак уверены: питомцу полезно иногда получать не только мясо и сухой корм, но и "зелёную" пищу. И они правы — при условии, что это безопасные продукты.
Но есть и опасные исключения: авокадо, вишня, виноград могут серьёзно навредить вашему питомцу, поэтому их лучше полностью исключить.
А вот эти овощи могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону.
Источники витаминов и клетчатки. Давать можно редко и понемногу, чтобы избежать расстройства желудка.
Содержит много питательных веществ и антиоксидантов. Но помните: избыток может вызвать газообразование.
Полезна для зубов и зрения, богата витамином А. Отлично подходит в качестве полезного перекуса.
В нём есть витамины А, В и С. Можно давать свежим или слегка припущенным.
Лучше подавать нарезанной или приготовленной на пару — так её проще переварить.
Содержит витамины, минералы и растительный белок. Отлично подойдёт как добавка к основному корму.
Полезен, но в ограниченных количествах - слишком часто давать не стоит из-за содержания щавелевой кислоты.
Освежающий продукт с витамином К, С и В1. Хорош для летних перекусов.
Начинайте с маленьких порций, наблюдая за реакцией питомца.
Давать овощи лучше в измельчённом или слегка приготовленном виде.
Помните: овощи — это дополнение, а не основа собачьего рациона.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?