Собачий караоке-клуб: что они на самом деле пытаются сказать воем

Кинолог Голубев: собаки воют из-за общения, музыки, стресса и боли

Собаки умеют "разговаривать" не только лайом. Иногда они начинают тянуть протяжное "ууу-у-у", и для некоторых пород это настоящая страсть. Но вытьё - это не просто забава и не каприз, а важный элемент собачьей коммуникации.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Воющий хаски

Кинологи уверяют: у такого поведения гораздо больше причин, чем думает большинство людей.

1. Способ общения

Для пород вроде хаски, аляскинского маламута, басенджи, бассет-хаунда и некоторых видов лаек вой — один из основных способов "переговариваться" на расстоянии.

"В сельской местности в перекличку может включиться даже самая тихая дворняжка", — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

2. Реакция на музыку

Иногда пёс может начать подвывать под протяжные звуки определённой частоты — например, под мелодию на флейте или долгую ноту в песне. Для него это что-то вроде участия в "концерте".

3. Тревога или стресс

Одинокие собаки часто воют, чтобы привлечь внимание и справиться с чувством изоляции. А животные, оказавшиеся в опасной ситуации, используют вой как призыв о помощи.

4. Сигнал боли

Если ваш питомец внезапно начал выть без видимой причины, особенно если такое поведение ему не свойственно, стоит насторожиться. Боль или дискомфорт могут быть причиной. В этом случае важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем, прежде чем работать над коррекцией поведения.

Главное — понять, что стоит за звуком

Вой — не всегда признак капризности. Это способ общения, выражения эмоций или сигнал о проблеме. Задача хозяина — распознать причину и при необходимости помочь питомцу.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.

