Кошка будет сама подставлять лапы: эта хитрость облегчит стрижку когтей

Для многих кошек стрижка когтей — процедура не из приятных. Шум ножниц, фиксация лап и сам момент среза могут вызывать стресс. Но если приучить питомца с раннего возраста, процесс станет проще и для него, и для вас.
Вот пошаговый план, который поможет превратить "страшную экзекуцию" в привычную рутину.
Сначала познакомьте кошку с инструментом: дайте понюхать ножницы, послушать щелчок. На первом этапе можно обрезать всего один коготь, похвалить, дать лакомство и отпустить. Постепенно увеличивайте количество когтей за один сеанс.
Используйте специальные когтерезы для кошек — острые, удобные и безопасные. Тупой инструмент может повредить коготь и причинить боль.
Выберите тихое место, подождите, когда питомец будет расслаблен. Не стригите когти сразу после активных игр, еды или в момент сильного голода — это только повысит раздражительность.
Крик и грубость сделают процедуру страшной для животного. Если нужно срочно подстричь когти неподготовленной кошке, можно аккуратно завернуть её в полотенце, оставив снаружи только нужную лапу.
После каждой успешной процедуры угощайте кошку лакомством и хвалите. Так у неё сформируется ассоциация: стрижка когтей = что-то приятное. Со временем страх исчезнет.
Даже если летом на даче кошка сама стачивает когти, иногда имитируйте процедуру, чтобы привычка сохранялась. Это особенно важно, если раньше животное боялось и сопротивлялось.
В первые разы убирайте лишь самый край когтя. Чтобы его выпустить, возьмите лапу между пальцами и слегка нажмите на подушечку. Не заходите слишком глубоко — можно зацепить кровеносный сосуд, вызвать боль и кровотечение. У разных кошек "живая" часть когтя расположена на разной глубине, так что будьте осторожны.
Приучение к стрижке когтей — процесс постепенный. Чем больше спокойствия и положительных эмоций будет связано у кошки с этой процедурой, тем проще она будет проходить в будущем.
Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.
