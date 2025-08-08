Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
Юрист Славнов: за несовпадение данных в ОСАГО и новых правах возможен штраф
Выбор масла для жарки зависит от температуры и целей питания — данные диетологов
Омега-3 из лосося и форели помогает сохранить концентрацию и ясность ума
Ботва томатов и картофеля: ценные ресурсы для огородников
EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике
Юрист Владимирова: превышение времени обеда на работе грозит дисциплинарным взысканием
Итальянские повара объяснили, почему нельзя добавлять чесночный порошок в томатный соус

Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи

Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
2:36
Зоосфера

Каждый хозяин мечтает о послушной собаке, которая мгновенно реагирует на команды. Но на практике всё не так просто. Часто мы сами мешаем своим питомцам — и даже не замечаем этого.

дрессировка собаки на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
дрессировка собаки на улице

Кинолог Максим Гвардиян рассказал, какие привычки владельцев сводят дрессировку на нет, и как их заменить на правильные.

1. Многократное повторение команд

Ошибка: говорить одну и ту же команду по несколько раз, пока собака её не выполнит.

Почему это плохо: питомец привыкает к тому, что выполнять надо только на "пятой попытке".

Как правильно: подайте команду один раз и добейтесь её выполнения. Если не получилось — дайте собаке передохнуть, смените обстановку, а потом повторите команду, помогая ей понять, что вы хотите.

2. Неверная интонация

Ошибка: одинаковый тон для всех ситуаций.

Почему это плохо: собака не понимает человеческих слов, но отлично различает настроение по голосу.

Как правильно: для похвалы используйте тёплую, эмоциональную интонацию. Для запрета — более строгий и низкий тон, показывающий, что действие нежелательно.

3. Нечёткое произношение

Ошибка: менять формулировку команд или произносить их невнятно.

Почему это плохо: собака путается и не понимает, что от неё хотят.

Как правильно: команда должна быть чёткой и одинаковой всегда. Например, если вы говорите "Гуляй", то не заменяйте это на "Гулять" или "Погуляем".

4. Отсутствие мотивации

Ошибка: пытаться дрессировать собаку без поощрения.

Почему это плохо: питомец не видит смысла выполнять команду.

Как правильно: найдите, что мотивирует именно вашу собаку — лакомство, игрушка или игра. Каждое правильное действие нужно закреплять положительным подкреплением.

5. Нарушение порядка "команда — действие"

Ошибка: сначала действовать (тянуть поводок, останавливать), а потом произносить команду.

Почему это плохо: собака не связывает команду с вашим требованием.

Как правильно: всегда сначала подавайте команду, и только потом воздействуйте, помогая собаке её выполнить.

Итог: дрессировка — это система

Послушная собака — результат последовательных и понятных для неё правил. Однообразные команды, правильная интонация, мотивация и чёткий порядок действий помогут вам быстрее достичь результата и наладить взаимопонимание.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ботва томатов и картофеля: ценные ресурсы для огородников
EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике
Юрист Владимирова: превышение времени обеда на работе грозит дисциплинарным взысканием
Итальянские повара объяснили, почему нельзя добавлять чесночный порошок в томатный соус
Mazda предложила альтернативу седану: CX-30 с полным приводом и высоким клиренсом
Пребиотическая бомба: химики воссоздали то, что может зародить жизнь во Вселенной
Модные образы для офиса: стильные решения на каждый день
Осмотр кровли позволяет избежать протечек и аварий в отопительный сезон
Как способ отдых-пауза разрушает мышечный ступор: новая методика
Ивлеева назвала новую школьную форму идеальной для фанатов Надежды Кадышевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.