Привычки, которые убивают пожилую кошку: не повторяйте этих ошибок

Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями

С возрастом меняемся не только мы — наши питомцы тоже. Кошки, достигшие восьмилетнего возраста, начинают стареть: обмен веществ замедляется, иммунитет ослабевает, поведение и потребности меняются. И в этот период особенно важно не упустить момент — ведь забота о пожилой кошке требует большего внимания и регулярности.

Если пренебречь уходом, рискуете столкнуться с неприятными последствиями: от ухудшения здоровья до депрессии у животного. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.

1. Регулярные визиты к ветеринару — не прихоть, а необходимость

Пожилым кошкам нужно проходить профилактические осмотры не реже двух раз в год. Почему это важно?

В старшем возрасте болезни развиваются быстрее.

На ранней стадии их проще обнаружить и вылечить.

Некоторые патологии протекают бессимптомно — без регулярной диагностики вы о них даже не узнаете.

Простой визит к врачу может спасти жизнь вашему любимцу.

2. Меньше рыбы — больше здоровья

Хотя рыба кажется лакомством, от которого невозможно отказаться, для возрастной кошки частое потребление этого продукта может обернуться бедой.

Избыток фосфора и магния, содержащихся в рыбе, может спровоцировать:

проблемы с почками;

образование камней в мочевом пузыре;

воспаления мочевыводящих путей.

Рацион стоит пересматривать совместно с ветеринаром, чтобы он соответствовал возрасту и состоянию здоровья питомца.

3. Питание: чаще, но понемногу

У пожилых кошек могут наблюдаться:

снижение аппетита;

проблемы с пищеварением;

замедление метаболизма.

Чтобы избежать перегрузки организма, кормить питомца нужно 4 раза в день, небольшими порциями. Так еда будет лучше усваиваться, а уровень энергии — стабильным.

4. Расчесывание — это забота и профилактика

С возрастом кошки хуже ухаживают за своей шерстью — подвижность снижается, гибкость теряется, да и сил становится меньше. Ваша задача — помогать:

регулярно вычесывать питомца (особенно длинношерстных);

следить за чистотой и состоянием кожи;

вовремя удалять свалявшуюся шерсть.

Это не только вопрос гигиены, но и способ укрепить эмоциональную связь с питомцем.

5. Комфортная лежанка — основа хорошего сна

Стареющим кошкам особенно важен уютный и тёплый уголок, где они могут спокойно отдыхать.

Помните:

избегайте сквозняков;

не размещайте лежанку рядом с батареями и обогревателями — перегрев опасен;

выбирайте тихие, защищённые от суеты места.

Комфортная зона отдыха помогает пожилому животному лучше восстанавливаться и меньше нервничать.

Забота — это любовь в действии

Уход за пожилой кошкой — это не только о здоровье, но и о любви. С возрастом питомцы становятся более уязвимыми, но при этом особенно ценят внимание и ласку. Поддержка в этот период — лучший способ отблагодарить пушистого друга за годы преданности.

