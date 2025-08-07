Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Живой статусный символ: чем удивляют самые дорогие кошки мира

Ашера и саванна признаны самыми дорогими породами кошек в мире
2:20
Зоосфера

Кошки давно перестали быть просто домашними питомцами. Для некоторых состоятельных людей они стали своеобразным символом статуса — как брендовая сумка или эксклюзивный спорткар. И если уж подчеркивать свой достаток, то почему бы не завести такого питомца, который будет стоить десятки тысяч долларов?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Как результат — стремительный рост популярности редких и гибридных пород. Ниже — три из самых дорогих и необычных представителей кошачьего мира.

Ашера: кошка с телосложением леопарда

На первый взгляд, это просто красивая кошка с необычным окрасом. Но стоит узнать её вес — до 14 килограммов — и становится ясно: перед вами нечто большее. Ашера — результат сложного скрещивания домашней кошки, бенгала и африканского сервала.

Именно из-за своей уникальности и ограниченности в разведении цена на ашеру поражает воображение. Минимальный ценник начинается с $10-15 тысяч, но может легко превысить несколько десятков тысяч — всё зависит от конкретного заводчика и линии котят.

Саванна: грациозная дикость в вашей гостиной

Порода саванна также происходит от сервала, но в отличие от ашеры имеет более широкую градацию по поколениям. Чем ближе кот к своим диким предкам — тем выше его стоимость.

Например:

  • Саванна с высоким процентом "дикой крови" (F1-F2) может стоить до $50 000.

  • Поздние поколения (F4-F5), более социализированные, — значительно дешевле: от нескольких тысяч долларов.

Таким образом, цена зависит не только от породы, но и от генетики конкретного животного.

Бенгальская кошка: домашняя экзотика

Бенгалы — одни из самых известных гибридных пород, сочетающих леопардовую внешность с характером домашнего питомца. Однако и здесь есть нюансы.

Если бенгал унаследовал много дикой крови от азиатской леопардовой кошки, он будет дороже. При этом котята от титулованных производителей и элитных линий могут стоить до $20 000.

Более "домашние" представители обойдутся дешевле, но всё равно могут стоить несколько тысяч долларов — в зависимости от окраса, родословной и класса.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
