Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России
Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда
Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке
Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне
Для огурцов на балконе нужен горшок от 5 литров — рекомендации агрономов
Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого
Дизайнеры назвали способы бюджетного ремонта перед сдачей квартиры

Новый хвостик — и старожил в шоке, а в доме бушует шерстяной ураган: как правильно знакомить питомцев

Ветеринары объяснили, как знакомить питомцев, чтобы они жили вместе без конфликтов
5:07
Зоосфера

Совместная жизнь нескольких домашних животных в одном доме может стать как источником радости, так и поводом для стресса — как для самих животных, так и для их владельца. Даже если питомцы принадлежат к одному виду, фактор темперамента, возраста и доступного пространства сильно влияет на то, как сложатся их отношения. Чтобы избежать конфликтов и сделать адаптацию максимально спокойной, важно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Домашние питомцы в уютной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние питомцы в уютной квартире

Учитывать совместимость видов

Некоторые виды животных лучше подходят для совместного проживания, чем другие. Так, кошки и собаки при правильной адаптации вполне могут стать друзьями. А вот попытка подружить хищника с мелким грызуном или кроликом может закончиться трагедией. При наличии у животного сильного охотничьего инстинкта любое мелкое существо в доме будет восприниматься как потенциальная добыча. Прежде чем завести нового питомца, стоит честно оценить поведение уже живущего в доме животного: как оно реагирует на других зверей, особенно меньшего размера.

Учитывать темперамент и возраст

Появление в доме котёнка или щенка может вызвать стресс у взрослого животного. Маленький активный питомец будет искать игры и контакта, тогда как взрослое или пожилое животное может предпочитать покой. В таких случаях могут возникать раздражение, агрессия и даже физические столкновения. Лучше всего, если питомцы будут примерно одного возраста или хотя бы одного уровня активности. Это облегчит коммуникацию и снизит риск конфликтов.

Обеспечить каждому животному личное пространство

Животным нужно не только общее место для игр, но и личное пространство для отдыха. Особенно это важно в небольших квартирах. У каждой кошки должно быть своё место — отдельная лежанка, домик или подстилка. Если кошек несколько, желательно установить дополнительные когтеточки и кошачьи деревья. Собакам также требуются свои зоны для сна и приёма пищи. А в случае с мелкими животными (например, грызунами или рептилиями) важно заранее продумать, где будет стоять клетка или террариум, чтобы не нарушать покой других животных.

Создать безопасные зоны и условия для взаимодействия

При появлении нового питомца важно предусмотреть зоны с ограниченным доступом, которые помогут ему адаптироваться. В первое время новичок должен находиться в отдельной комнате, где он может привыкнуть к звукам и запахам дома. Для контроля пространства удобно использовать детские заграждения. Также стоит помнить, что одной клетки для грызуна или кролика недостаточно — им необходима физическая активность, прогулки под присмотром и безопасная среда без открытых проводов, острых предметов и других опасностей.

Если в доме уже живут собака или кошка, важно не позволять им тревожить мелких питомцев, сидящих в клетке. Это может вызвать сильный стресс у маленьких животных, даже если непосредственного контакта не происходит.

Провести адаптацию и знакомство правильно

Первое знакомство играет ключевую роль. Лучше всего начинать его с постепенного привыкания к запахам: новоприбывший питомец несколько дней живёт в изолированной комнате. Затем можно устраивать короткие визуальные контакты — например, через решётку или с питомцем на поводке. Собакам и кошкам важно иметь возможность отойти и спрятаться, если они почувствуют угрозу. Все встречи должны проходить под наблюдением хозяина.

Если речь идёт о двух собаках, разумно провести первую встречу на нейтральной территории — в парке или на улице. Каждое животное должно быть на поводке. Игрушки и миски первой собаки на время убираются, чтобы снизить риск проявления защитного поведения. Важно также сохранять спокойствие: питомцы улавливают эмоциональный настрой хозяина и могут копировать его тревогу.

Наблюдение за взаимодействием двух собак в течение первых двух недель поможет выявить потенциальные проблемы. Лучше, если новый питомец будет постепенно втягиваться в уже установленный распорядок дня.

Возраст имеет значение

Наиболее лёгкое сожительство формируется у животных, усыновлённых в возрасте до трёх месяцев. В этом возрасте они лучше адаптируются к новому окружению и быстрее привыкают к другим видам. Общение между ними выстраивается естественным образом, без излишнего стресса.

Если планируется завести грызуна, птицу или рептилию в доме, где уже есть кошка или собака, следует помнить: полностью исключить охотничьи инстинкты невозможно. В таком случае клетка должна быть надёжно закрыта и расположена вне досягаемости хищника.

Уточнения

Катастро́фа — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
Короткие ногти снова стали популярны: лучшие формы и цвета для маникюра
ПСМ расширяет производство электростанций
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
Чрезмерный и недостаточный полив одинаково вредят комнатным цветам — эксперт по растениям Альваро Педрера
Экстрасенс Миронова уверена, что Киркоров стал жертвой магического воздействия
Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности
Сила пальцев: как улучшить хват без дорогостоящего оборудования
Где природа творит чудеса: Болгарский курорт вернул туристам двойной пляж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.