Собака может дрожать, прятаться и… не быть больной: что скрывается за пугающим поведением питомца

Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха

Сильный страх, дрожь, учащённое дыхание, стремление спрятаться, а иногда даже рвота и диарея… Это вовсе не описание человеческой панической атаки — так может реагировать и ваша собака.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ панические атаки собак

Мы привыкли думать, что панические приступы — исключительно человеческое переживание. Однако специалисты в области поведения животных уверяют: собаки вполне способны испытывать нечто очень похожее.

Как отличить паническую атаку от обычного страха?

По словам доктора Джоанны Вудната, паническая атака у собаки — это не просто испуг. Это мощная, непропорциональная реакция на ситуацию, которая может даже не представлять реальной угрозы. В отличие от фобии, паника часто возникает без явного триггера.

Хотя в научной среде до сих пор идут споры, считать ли такую реакцию отдельным диагнозом, большинство экспертов признают: это состояние требует внимания и терапии.

Возможные причины

Часто приступы паники связаны с хроническим стрессом. Его вызывают, например, одиночество, резкие звуки, шум улицы, поездки или даже обычный уход хозяина на работу.

Также среди возможных факторов:

стресс разлуки

страх перед ограниченным пространством

звукопаника (реакция на громкие шумы, фейерверки и грозу)

Как понять, что у собаки паническая атака?

Обратите внимание на такие симптомы:

дрожь, одышка

нервная ходьба взад-вперёд

чрезмерное слюнотечение

учащённое сердцебиение

попытка спрятаться или привлечь внимание

рвота, диарея, отказ от мочеиспускания

поза страха: прижатые уши, хвост поджат, голова опущена

Что делать?

Важно для начала исключить физические причины. Обратитесь к ветеринару: он проведёт осмотр, при необходимости — назначит анализы. Если болезнь не найдена, дело может быть в психике.

Поведенческий специалист поможет выявить триггеры и составит план терапии:

десенсибилизация — постепенное привыкание к раздражителю

контробусловливание — связывание триггера с позитивом

замещающее поведение — обучение альтернативным реакциям

Иногда помогают физическая активность, витамины или специальные добавки.

Что можно сделать самостоятельно?

Не паникуйте. Ваше спокойствие передаётся питомцу.

Говорите мягко, предложите простые команды или игру.

Хвалите и угощайте за выполнение привычных действий — так вы поможете собаке почувствовать контроль.

Паническая атака — не повод наказывать или игнорировать. Это сигнал: вашему питомцу нужна помощь и поддержка.

