Собака может дрожать, прятаться и… не быть больной: что скрывается за пугающим поведением питомца

Сильный страх, дрожь, учащённое дыхание, стремление спрятаться, а иногда даже рвота и диарея… Это вовсе не описание человеческой панической атаки — так может реагировать и ваша собака.
Мы привыкли думать, что панические приступы — исключительно человеческое переживание. Однако специалисты в области поведения животных уверяют: собаки вполне способны испытывать нечто очень похожее.
По словам доктора Джоанны Вудната, паническая атака у собаки — это не просто испуг. Это мощная, непропорциональная реакция на ситуацию, которая может даже не представлять реальной угрозы. В отличие от фобии, паника часто возникает без явного триггера.
Хотя в научной среде до сих пор идут споры, считать ли такую реакцию отдельным диагнозом, большинство экспертов признают: это состояние требует внимания и терапии.
Часто приступы паники связаны с хроническим стрессом. Его вызывают, например, одиночество, резкие звуки, шум улицы, поездки или даже обычный уход хозяина на работу.
Также среди возможных факторов:
Обратите внимание на такие симптомы:
Важно для начала исключить физические причины. Обратитесь к ветеринару: он проведёт осмотр, при необходимости — назначит анализы. Если болезнь не найдена, дело может быть в психике.
Поведенческий специалист поможет выявить триггеры и составит план терапии:
Иногда помогают физическая активность, витамины или специальные добавки.
Паническая атака — не повод наказывать или игнорировать. Это сигнал: вашему питомцу нужна помощь и поддержка.
Пани́ческая атака - внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Обычно это состояние сопровождается различными страхами, например, страхом смерти, страхом сойти с ума или потерять контроль над собой.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
