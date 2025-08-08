Собака может дрожать, прятаться и… не быть больной: что скрывается за пугающим поведением питомца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:51
Зоосфера

Сильный страх, дрожь, учащённое дыхание, стремление спрятаться, а иногда даже рвота и диарея… Это вовсе не описание человеческой панической атаки — так может реагировать и ваша собака.

панические атаки собак
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
панические атаки собак

Мы привыкли думать, что панические приступы — исключительно человеческое переживание. Однако специалисты в области поведения животных уверяют: собаки вполне способны испытывать нечто очень похожее.

Как отличить паническую атаку от обычного страха?

По словам доктора Джоанны Вудната, паническая атака у собаки — это не просто испуг. Это мощная, непропорциональная реакция на ситуацию, которая может даже не представлять реальной угрозы. В отличие от фобии, паника часто возникает без явного триггера.

Хотя в научной среде до сих пор идут споры, считать ли такую реакцию отдельным диагнозом, большинство экспертов признают: это состояние требует внимания и терапии.

Возможные причины

Часто приступы паники связаны с хроническим стрессом. Его вызывают, например, одиночество, резкие звуки, шум улицы, поездки или даже обычный уход хозяина на работу.

Также среди возможных факторов:

  • стресс разлуки
  • страх перед ограниченным пространством
  • звукопаника (реакция на громкие шумы, фейерверки и грозу)

Как понять, что у собаки паническая атака?

Обратите внимание на такие симптомы:

  • дрожь, одышка
  • нервная ходьба взад-вперёд
  • чрезмерное слюнотечение
  • учащённое сердцебиение
  • попытка спрятаться или привлечь внимание
  • рвота, диарея, отказ от мочеиспускания
  • поза страха: прижатые уши, хвост поджат, голова опущена

Что делать?

Важно для начала исключить физические причины. Обратитесь к ветеринару: он проведёт осмотр, при необходимости — назначит анализы. Если болезнь не найдена, дело может быть в психике.

Поведенческий специалист поможет выявить триггеры и составит план терапии:

  • десенсибилизация — постепенное привыкание к раздражителю
  • контробусловливание — связывание триггера с позитивом
  • замещающее поведение — обучение альтернативным реакциям

Иногда помогают физическая активность, витамины или специальные добавки.

Что можно сделать самостоятельно?

  • Не паникуйте. Ваше спокойствие передаётся питомцу.
  • Говорите мягко, предложите простые команды или игру.
  • Хвалите и угощайте за выполнение привычных действий — так вы поможете собаке почувствовать контроль.

Паническая атака — не повод наказывать или игнорировать. Это сигнал: вашему питомцу нужна помощь и поддержка.

Уточнения

Пани́ческая атака - внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Обычно это состояние сопровождается различными страхами, например, страхом смерти, страхом сойти с ума или потерять контроль над собой.

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
