Летняя жара—пожилые собаки в опасности: вот 7 мер защиты, о которых вы не задумывались

Лето — пора отдыха, моря и приключений. Но для пожилых собак это вовсе не лёгкий сезон. С возрастом их организм становится более уязвимым: снижается выносливость, нарушается терморегуляция, возрастает риск обезвоживания и даже теплового удара. Всё это делает жару по-настоящему опасной.
Чтобы ваш стареющий питомец чувствовал себя лучше в жаркое время года, стоит уделить внимание простым, но важным мерам защиты.
Пожилые собаки быстрее теряют жидкость, особенно если у них есть хронические заболевания вроде диабета или проблем с почками. Важно:
Если за окном жара, прогулки по балкону или во дворе лучше перенести на раннее утро или поздний вечер. А в дневные часы:
Если вы путешествуете с собакой, обязательно:
Помогут специальные охлаждающие жилеты и солнцезащитный крем для собак — его важно наносить на чувствительные участки кожи: уши, нос, участки без шерсти.
Летняя стрижка может облегчить состояние, если у собаки густая шёрстка. Но доверять такую процедуру стоит только специалисту — неправильная стрижка может привести к ожогам.
Асфальт может сильно нагреваться и обжечь лапы. Прогуливайтесь только рано утром или вечером и избегайте тротуаров, на которых невозможно спокойно стоять босиком даже человеку.
Ваш ветеринар знает особенности здоровья вашего питомца и сможет порекомендовать индивидуальные меры защиты. Также попросите его рассказать, как вовремя распознать симптомы теплового удара.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.