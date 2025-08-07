Летняя жара—пожилые собаки в опасности: вот 7 мер защиты, о которых вы не задумывались

Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — пора отдыха, моря и приключений. Но для пожилых собак это вовсе не лёгкий сезон. С возрастом их организм становится более уязвимым: снижается выносливость, нарушается терморегуляция, возрастает риск обезвоживания и даже теплового удара. Всё это делает жару по-настоящему опасной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) пожилые собаки в жару

Чтобы ваш стареющий питомец чувствовал себя лучше в жаркое время года, стоит уделить внимание простым, но важным мерам защиты.

1. Следите за уровнем увлажнения

Пожилые собаки быстрее теряют жидкость, особенно если у них есть хронические заболевания вроде диабета или проблем с почками. Важно:

Постоянно проверять, полна ли миска с водой.

Размещать миски в зонах отдыха, где собака проводит больше времени.

Добавлять в рацион влажный корм (по согласованию с ветеринаром).

2. Комфортная прохлада — обязательна

Если за окном жара, прогулки по балкону или во дворе лучше перенести на раннее утро или поздний вечер. А в дневные часы:

Держите собаку в помещении с кондиционером или вентилятором.

Используйте охлаждающие подстилки или слегка влажные полотенца.

Обеспечьте доступ к тенистым местам.

3. Защищённые поездки

Если вы путешествуете с собакой, обязательно:

Используйте кондиционер в машине на протяжении всей поездки.

Избегайте поездок в полдень, когда машина особенно сильно нагревается.

Никогда не оставляйте собаку в закрытом автомобиле.

4. Аксессуары против жары

Помогут специальные охлаждающие жилеты и солнцезащитный крем для собак — его важно наносить на чувствительные участки кожи: уши, нос, участки без шерсти.

5. Уход за шерстью

Летняя стрижка может облегчить состояние, если у собаки густая шёрстка. Но доверять такую процедуру стоит только специалисту — неправильная стрижка может привести к ожогам.

6. Будьте внимательны на прогулках

Асфальт может сильно нагреваться и обжечь лапы. Прогуливайтесь только рано утром или вечером и избегайте тротуаров, на которых невозможно спокойно стоять босиком даже человеку.

7. Регулярные консультации у ветеринара

Ваш ветеринар знает особенности здоровья вашего питомца и сможет порекомендовать индивидуальные меры защиты. Также попросите его рассказать, как вовремя распознать симптомы теплового удара.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

